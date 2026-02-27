Україна прагне започаткувати прискорене виробництво протибалістичних ракет, – Федоров

Україна прагне створити спільні консорціуми з міжнародними партнерами для створення засобів з протидії російським балістичним ракетам.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про намір прискорити виробництво протибалістичних ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot з метою захисту від російських атак. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Федорова, Київ терміново потребує засобів протиповітряної оборони і прагне створити спільні консорціуми з партнерами, щоб активізувати виробництво обладнання, призначеного для зупинки балістичних ракет.

"Україна має значний потенціал для самостійного виробництва систем з протидії балістиці та ракет. Це вимагає спеціалізованого проєкту - математика є складною і вимагає часу. Але Україна має розвинути свої власні спроможності", - повідомив Федоров журналістам.

Відео дня

Ракети для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про потребу надходження ракет PAC-3 для "Періотів".

24 лютого глава держави заявив, що Україна отримала нову партію ракет до Patriot.

Вже відомо, що Україна передає американцям дані про удари Росії для модернізації ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot. Один перехоплювач PAC-3 коштує 3,7 мільйона доларів.

Також Зеленський раніше закликав США ліцензувати виробництво ППО та ракет в Україні.

Утім, за його словами, що міжнародні партнери не дають ліцензії, щоб Україна сама виробляла системи Patriot та ракети до них. Він нагадав, що для того, аби Україна стала сильнішою в цій війні - треба закрити небо.

Вас також можуть зацікавити новини: