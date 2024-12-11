Україна нещодавно презентувала нову ракету-дрон "Пекло", яка має значно розширити можливості з нанесення ударів, зокрема, по цілях у глибині Росії, вважають аналітики. "Пекло" має заявлену дальність польоту 700 кілометрів і може розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину.
Президент України Володимир Зеленський, демонструючи цей тип озброєння, заявив, що перша партія ракет-дронів уже надійшла на озброєння українських військових і навіть довела свою бойову ефективність. Крім того, паралельно почалося серійне виробництво ракети "Паляниця", пише редактор блогу Atlantic Council's Пітер Дікінсон. А також тривають випробування нової ракети "Рута".
Експерт пише, що в найближчому майбутньому очікується введення в дію крилатої ракети "Нептун" дальнього радіусу дії та збільшення кількості ударних безпілотників, якими можна бити вглиб Росії.
"З початку 2024 року Україна веде масштабний повітряний наступ на енергетичну промисловість і військову інфраструктуру Росії з використанням БПЛА дальнього радіусу дії. У зв'язку з тим, що обсяг видобутку на внутрішньому ринку досяг рекордного рівня, наступного року, імовірно, відбудеться різка ескалація українських атак", - ідеться в матеріалі.
Ці зусилля, за словами Дікінсона, відображають широко поширене в Україні розчарування у зв'язку з обмеженнями, накладеними західними партнерами на атаки по цілях на території РФ.
Розширення арсеналу дальнього радіусу дії необхідне для забезпечення міцного миру з Росією. Прихильники збільшення дальності ударів стверджують, що якщо Україна не зможе повернути війну "додому" в Росію, у кремлівського диктатора Володимира Путіна не буде причин домагатися врегулювання.
Стверджується, що ракетні удари можуть послабити військовий потенціал Росії, а також позбавити військову машину Путіна фінансування, націлившись на нафтопереробні заводи та інші елементи економічно важливої, але дуже вразливої енергетичної галузі країни.
Що відомо про нові розробки озброєння в Україні
Раніше УНІАН повідомляв, що який вигляд може мати ракета "Рута", яка може поєднувати в собі і низьку вартість, і розмір повного навантаження, і швидкості.
"Що робить ракету ідеальним засобом для виконання безлічі місій", - йдеться в матеріалі.
Крім того, полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів про можливості ракети-дрона "Пекло". Зокрема про те, чому цей вид має жахати росіян.