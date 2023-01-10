Навчання пройдуть в одному з чотирьох основних навчальних центрів армії США.

Вже наступного тижня розпочнуться тренування українських військових з використанням ракетної системи Patriot у Сполучених Штатах.

Як повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників, навчальна програма буде проходити в Форт-Сіллі в Оклахомі.

Форт-Сілл є одним з чотирьох основних навчальних центрів армії США та базою школи польової артилерії, де військовослужбовці навчаються вже понад століття.

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Навчання українських військових, за словами заступниці помічника міністра оборони США По Росії, Україні та Євразії Лори Купер, займе "кілька місяців".

"Я не зможу назвати вам конкретні терміни завершення навчання", – зазначила вона.

Поставки Patriot в Україну

Наприкінці грудня, після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, було оголошено, що США відправлять Україні ракетну систему Patriot.

Пізніше Німеччина оголосила, що відправляє Україні другий ракетний комплекс Patriot з власного арсеналу.

Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що навчання управлінню такою технікою триває близько півроку, але ВСУ оволодіють системою швидше.

Напередодні прес-секретар Пентагону Пет Райдер заявив, що США розглядають різні варіанти проведення навчань з Patriot, "включаючи потенційне навчання тут, в США, за кордоном або в комбінації".

Система ППО Patriot - що це

Patriot – зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США та її союзниками. Виготовляється розташованою в США компанією Raytheon.

Наразі використовується і поставляється в інші країни вдосконалена версія системи – Patriot PAC-3. Складається комплекс з ракети повітряного перехоплення і високопродуктивної радарної системи.

Система створювалася з 1963 року як основна платформа повітряного захисту на середніх і великих висотах і спочатку використовувався як протиповітряна система.

Наразі Patriot є платформою перехоплення балістичних ракет. З появою PAC-3 це завдання є основним призначенням комплексу.

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