Виколупати ці "очі" - означає істотно послабити російські війська, їхню авіацію і ППО, відзначили партизани.

З'явилися супутникові знімки ураженого на західному узбережжі окупованого Криму російського комплексу РЛС. На них чітко видно велику пробоїну в радіопрозорому куполі станції.

Як повідомляють у Telegram місцеві партизани, станція фактично контролювала все південне узбережжя України і значну частину акваторії Чорного моря.

"Виколупати ці "очі" - означає істотно послабити російські війська, їхню авіацію і ППО", - пояснюють партизани.

Втрати Росії - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в боях вже понад 215 тисяч своїх солдатів, з них 980 - за минулу добу.

ЗСУ регулярно б'ють по позиціях ППО окупантів, вибиваючи з поля станції РЕБ і РЛС, що відстежують, в тому числі, українські дрони і літаки.

Особливо великих втрат противник продовжує зазнавати на Таврійському напрямку. За оновленою інформацією, на цій ділянці фронту захисники "мінуснули" ще п'ять рот росіян і пошкодили майже 70 одиниць техніки РФ.

Крім того, напередодні з'явилося ефектне відео точного влучання дрона ЗСУ в автомобіль російського "Ахмата". Реакція окупанта за кермом "вбила".

Війна в Україні - головне

Росіяни намагалися наступати на двох напрямках. Хоча ворог зосереджує свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби сталося 19 бойових зіткнень.

За словами представника Східного угруповання військ Сергія Череватого, на Бахмутському напрямку є просування з боку українських військ. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, своєю чергою, заявила про деокупацію двох сіл на Донеччині.

Західні експерти наполягають, що поки мова не йде про широку наступальну операцію, разом з тим українські сили "промацують" російську оборону на "слабкі місця". В естонській розвідці зазначили, що основний удар ЗСУ ще попереду.

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