Захисники таврійського напрямку ефектно знищили та пошкодили майже 70 одиниць техніки противника.

На Таврійську напрямку українські військові упевнено тримають оборону та продовжують нищити ворога. Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, за минулу добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже п’ять рот.

"Протягом минулої доби противник 22 рази атакував наші позиції. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1520 вогневих завдань. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", – повідомив він.

Загалом знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 5 танків, 13 БМП, 4 ББМ, БТР, 2 МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", 4 самохідні артилерійські установки "Акація", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Supercam", 4 гармати "Гіацинт-Б", РЕБ "Житель". Також було знищено 3 склади з боєприпасами ворога.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Впродовж останніх днів втрати ворога (як в живій силі, так і в техніці) значно зросли.

За минулу добу українські захисники ліквідували 980 окупантів, а загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни сягнули 215 640 осіб.

Також за минулу добу Авіація сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.

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