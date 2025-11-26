В минулому корейці вже дарували військові кораблі південноамериканським державам, але цього разу йдеться про Європу.

Південна Корея виводить з експлуатації підводний човен Jang Bogo водотоннажністю 1200 тонн. Після цього субмарину безкоштовно передадуть Польщі. Про це пише південнокорейське видання Yonhap із посиланням на джерела серед військових.

Зазначається, що Jang Bogo – це перший підводний човен, замовлений ВМС Південної Кореї у німецьких кораблебудівників наприкінці 1980-х. Після 34 років служби його виводять з експлуатації. З минулого року корейські ВМС використовували його здебільшого для навчання членів екіпажу та проведення семінарів з технічного обслуговування.

Нещодавно Польща анонсувала намір придбати до чотирьох нових підводних човнів для оновлення своїх ВМС. Південнокорейська оборонна фірма Hanwha Ocean Co. є серед претендентів на виконання польського замовлення.

Як пише Yonhap, ймовірно, безоплатна передача полякам старої субмарини переслідує за мету схилити Польщу до розміщення замовлення на нові човни саме у Південній Кореї. Раніше Сеул вже дарував виведені з експлуатації військові кораблі іншим країнам з метою зміцнення зв’язків. Наприклад, такі подарунки свого часу отримали Колумбія та Перу.

Однак наразі не зовсім зрозуміло, що поляки робитимуть із 34-річним човном, якщо їм самим потрібні саме нові субмарини.

