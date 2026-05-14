Масована атака на Україну: Ігнат попередив про ризик повторних ударів

За даними Повітряних сил, РФ могла використати "перемир’я" для накопичення дронів і ракет, що підвищує ризик нових атак.

Вірогідність повторних ракетних атак Росії по Україні залишається високою після масованого обстрілу 14 травня. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Новини.LIVE.

За його словами, під час нічної атаки на Київ російські війська не застосовували крилаті ракети типу "Калібр" та "Іскандер-К". Натомість основний акцент був зроблений на стратегічну авіацію та балістичні ракети "Іскандер-М".

Ігнат наголосив, що загроза нових ударів залишається актуальною, хоча точних даних про їх підготовку наразі немає.

Відео дня

"Вірогідність подальших ударів зберігається. Точної інформації, чи планують вони знов завдати удару, я не маю зараз, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв", – зазначив він.

Також представник Повітряних сил додав, що російська армія могла використати так зване "перемир’я" 9–11 травня для накопичення дронів і ракет з метою подальших атак.

Масована атака на Україну 14 травня

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 по 14 травня Росія здійснила один із наймасованіших ударів по Україні. За даними президента Володимира Зеленського, РФ запустила по Україні більш ніж 1560 дронів і 56 ракет. Зеленський додав, що основною ціллю нічного удару ворога був Київ.

Крім того, під атакою ворожих БПЛА, зокрема перебували Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. За даними очевидців, безпілотник дістався навіть курортного Буковеля. У Луцьку безпілотники влучили в декілька нежитлових приміщень, а у Ковелі на Волині через влучання біля обʼєкта критичної інфраструктури пошкоджені автотранспорт та житловий будинок, розташовані поруч.

Вас також можуть зацікавити новини: