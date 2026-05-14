Масована атака на Україну: Ігнат попередив про ризик повторних ударів

Вірогідність повторних ракетних атак Росії по Україні залишається високою після масованого обстрілу 14 травня. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Новини.LIVE.

За його словами, під час нічної атаки на Київ російські війська не застосовували крилаті ракети типу "Калібр" та "Іскандер-К". Натомість основний акцент був зроблений на стратегічну авіацію та балістичні ракети "Іскандер-М".

Ігнат наголосив, що загроза нових ударів залишається актуальною, хоча точних даних про їх підготовку наразі немає.

"Вірогідність подальших ударів зберігається. Точної інформації, чи планують вони знов завдати удару, я не маю зараз, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв", – зазначив він.

Також представник Повітряних сил додав, що російська армія могла використати так зване "перемир’я" 9–11 травня для накопичення дронів і ракет з метою подальших атак.

Масована атака на Україну 14 травня

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 по 14 травня Росія здійснила один із наймасованіших ударів по Україні. За даними президента Володимира Зеленського, РФ запустила по Україні більш ніж 1560 дронів і 56 ракет. Зеленський додав, що основною ціллю нічного удару ворога був Київ.

Крім того, під атакою ворожих БПЛА, зокрема перебували Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. За даними очевидців, безпілотник дістався навіть курортного Буковеля. У Луцьку безпілотники влучили в декілька нежитлових приміщень, а у Ковелі на Волині через влучання біля обʼєкта критичної інфраструктури пошкоджені автотранспорт та житловий будинок, розташовані поруч.

