Росія розмістила свою нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США.

Минулого тижня Росія запустила супутник, який, на думку американської розвідки, є зброєю, здатною переслідувати й атакувати інші супутники. Як пише Reuters, про це заявило Космічне командування США.

"Зазначається, що російська ракета "Союз" стартувала з космодрому Плесецьк 16 травня і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше дев'ять супутників, в тому числі КОСМОС 2576, тип російського військового космічного апарату-"інспектора", який американські офіційні особи давно засуджують за "безрозсудну" поведінку в космосі", - пише видання.

"Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це, ймовірно, протикосмічна зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США ", - заявив представник Космічного командування США в інтерв'ю агентству Reuters.

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За словами американського чиновника, знайомого з даними розвідки, запуск також включав цивільні супутники, розгорнуті на різних орбітах.

"Таке поєднання військового і цивільного корисного навантаження було абсолютно несподіваним. Ніколи раніше не бачив такого в російських запусках", - сказав аналітик Барт Хендрікс.

Зазначається, що КОСМОС 2576 схожий на супутники, які Росія запустила в 2019 і 2022 роках, і які США також називали контркосмічною зброєю. Супутник 2019 року виводив у космос об'єкт, який тісно слідував за супутником Національного розвідувального управління США.

Станом на вівторок КОСМОС 2576 не наближався до американського супутника, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й американський USA 314, запущений у квітні 2021 року.

"Російський супутник, схоже, рухається орбітальною траєкторією USA 314 з більшою швидкістю, що свідчить про те, що з часом вони зблизяться", - зазначає Reuters.

Російська ядерна зброя у космосі

Раніше США розкрили нові деталі про російську протисупутникову зброю, створення якої налякало Вашингтон у лютому. Йдеться про найпримітивніший і найгірший варіант з усіх, які припускали експерти - звичайний супутник із ядерним зарядом.

"Наші аналітики вважають, що його детонація в певному місці на орбіті зробить нижню навколоземну орбіту непридатною для використання протягом певного періоду часу", – заявили в Пентагоні.

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