Глава держави не став розкривати деталі застосування цих ракет.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок застосування балістичних ракет "Сапсан". Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам. Зокрема, глава держави розповів, що відбувається зараз з українською ракетною програмою.

"Скажу відверто. Україна на сьогодні вже застосовує "Нептуни", "Довгі Нептуни", "Паляниці", "Фламінго", а також "Сапсан". Скажу чесно, почали", - повідомив Зеленський.

Водночас президент вирішив не повідомляти про кількість, яка вже була застосована. Натомість він відповів узагальнено.

"Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав усі прецеденти і всі деталі", - зазначив Зеленський.

Щодо "Нептунів", то президент підтвердив, що вони дійсно гарно працюють.

"І є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів". І нехай так і продовжує вважати", - підкреслив Зеленський.

Українські ракети у війні з РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник гендиректора компанії-виробника засобів РЕБ, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський відзначав, що наслідки від використання балістичних ракет, вироблених в Україні, будуть досить негативними для ворога.

Українська ракета "Сапсан", начинена 480 кг вибухівки, має у понад два рази більше корисного навантаження, ніж американський ATACMS. Журналісти також пишуть, що ракета здатна летіти зі швидкістю, що в п'ять разів вища за швидкість звуку. Хоча офіційно дальність ракети "Сапсан" не розкривається, але є припущення, що вона може досягати 300 миль (близько 482 км).

