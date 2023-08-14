Нібито невразливы для ППО "Циркони" ставитимуть на всі стратегічні підводні човни і нові надводні фрегати.

Росія проводить переоснащення своїх надводних кораблів і підводних човнів гіперзвуковими ракетами "Циркон". Заявив генеральний директор Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ Олексій Рахманов в інтерв'ю "РИА Новости".

За його словами, перший російський корабель, який був озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон", – це фрегат проекту 22350 "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков".

"Озброєння серійних фрегатів цим комплексом буде здійснюватися відповідно до плану Міноборони Росії в ході їх будівництва та експлуатації. За рішенням Міноборони Росії, ракетним комплексом "Циркон" штатно будуть озброюватися і багатоцільові атомні підводні човни проекту "Ясень-М". Роботи в цьому напрямку вже ведуться", – заявив Рахманов.

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Він також стверджує, що цього року росіяни здали в експлуатацію три нові кораблі і один відремонтували, ще не менше п'яти кораблів планують здати до кінця року. Клас і озброєння кораблів Рахманов не назвав.

Для довідки. Підводні човни типу "Ясень", також відомі як проект 885М, — це атомні підводні човни з крилатими ракетами, побудовані для заміни атомних ударних підводних човнів радянської епохи в рамках російської програми модернізації армії і флоту.

Гіперзвукові ракети морського базування "Циркон", як заявляє російська пропаганда, мають радіус дії 900 км і нібито можуть летіти зі швидкістю, що в кілька разів перевищує швидкість звуку. У теорії це робить їх важкою ціллю для перехоплення системами ППО.

Розробка цих ракет ведеться вже близько 10 років, можливо, більше. Примітно, що російська пропаганда почала лякати Захід цими ракетами ще кілька років тому, хоча формально їх прийняли на озброєння тільки на початку 2023 року.

Військовий експерт Олександр Коваленко звернув увагу, що Росія завжди завищує офіційні характеристики своєї зброї, що і показала війна в Україні. Тому і характеристики "Циркону" теж можна піддавати сумнівам. Прикладом цього стали зокрема нібито "невразливі" ракети "Кинджал", які, як з'ясувалося, збиваються досить впевнено сучасними системами ППО.

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