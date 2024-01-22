Аналітики песимістичні у прогнозах щодо запуску повномасштабної роботи пошкоджених об'єктів.

Російська енергетична компанія "Новатек" лише за кілька тижнів зможе відновити широкомасштабну роботу на своєму переробному комплексі в Усть-Лузі та на терміналі в Балтійському морі після атаки безпілотників.

Як повідомляє Reuters, "Новатек" призупинила деякі операції на величезному терміналі експорту палива в Балтійському морі та "технологічний процес" в комплексі через пожежу. За даними росЗМІ, внаслідок атаки безпілотників пошкоджено два резервуари для зберігання та насосну станцію.

"Ми вважаємо, що завод, ймовірно, повернеться до значної потужності протягом тижнів або, у гіршому випадку, місяців", - заявили аналітики московської брокерської компанії BCS.

У "Новатеку" від коментарів відмовилися. Комплекс перероблює понад 7 млн тонн газового конденсату на рік. Його використовують для подальшого виробництва нафтопродуктів, таких як нафта та авіаційне паливо.

Аналітики також заявили, що "Новатек" тепер буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали. "Сінара Інвестбанк" заявив, що через інцидент може постраждати чверть доходів компанії.

Атака безпілотників на порт Усть-Луга

Як писав УНІАН, минулої ночі на нафтовому терміналі морського порту Усть-Луга під Санкт-Петербургом виникла масштабна пожежа. Жителі селища Усть-Луга розповіли, що перед цим чули вибухи і звук безпілотника, що летить.

Як стало відомо УНІАН з власних джерел, масштабна пожежа на нафтовому терміналі була спецоперацією СБУ. По нафтовому комплексу були випущені безпілотники-камікадзе, які влучили точно в ціль, спричинивши велику пожежу.

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