Російській армії передали всюдиходи з захистом від FPV: чи змінять вони ситуацію на фронті (відео)

До угруповання російських військ "Центр", яке воює проти України, надійшли нові всюдиходи "Улан-2". Про це повідомило міноборони Росії.

Якщо перша версія всюдиходу була побудована на базі "Ниви", то нову створили на основі повнопривідного автомобіля "Соболь". Потужність двигуна становить 120 кінських сил.

Серед головних особливостей "Улан-2" – покращений рівень захисту. Відомо, що на передовій машини одразу дооснащують засобами РЕБ та захистом проти уламків. На всюдиході є кнопка світломаскування, яка миттєво гасить все освітлення.

Таким чином, "Улан-2" намагаються пристосувати до сучасної російсько-української війни, де головною загрозою є FPV-дрони. Водночас жоден з цих заходів не гарантує того, що машина реально захистить екіпаж. Станом на сьогодні по-справжньому дієвого захисту від FPV просто не існує.

Серед інших особливостей "Улан-2" – кріплення під АК, а також місце під боєкомплект або ноші в кузові. Замість важких дверей на машині встановлені тканинні елементи. Автомобіль оснащений блокованими диференціалами, які покращують його прохідність.

На думку фахівців Forbes, поставки "Улан-2" навряд чи матимуть вирішальний вплив на хід війни. На рівні платформи він не забезпечує якісної переваги у вогневій потужності, захисті чи живучості.

Це, скоріше, еволюційне рішення. Автомобіль дозволяє покращити логістику. Іншими словами, в теорії дозволить окупантам ефективніше здійснювати постачання та евакуювати поранених.

Водночас платформа залишається дуже вразливою. Хоча вона матиме певний захист від FPV, ці заходи не є реальною відповіддю на загрозу з боку дронів.

Загалом "Улан-2" відображає зростаючу готовність РФ застосовувати швидкі, адаптивні підходи, які ґрунтуються на військових модифікаціях комерційної техніки. Такий підхід скорочує терміни розробки, знижує витрати на розробку та дозволяє вдосконалити систему зворотного зв’язку з передової.

Раніше в Росії оголосили про розробку нового легкого бронеавтомобіля під назвою "Легіонер". Він призначений для заповнення прогалини між звичайними військовими машинами та бронетранспортерами.

За словами розробників, це багатоцільова платформа, яка здатна виконувати різноманітні логістичні та допоміжні завдання на полі бою. Автомобіль оснащений броньованою кабіною та відкритою вантажною платформою.

Також Росія представила бронемашину, здатну запускати "рій" ударних БпЛА. Повідомлялося, що цей комплекс може ефективно уражати неброньовану та легкоброньовану техніку.

