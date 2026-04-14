Росіяни створили імпровізований ЗРК на базі 'Уралу': ЗМІ розкрили, що з ним не так

Росія намагається компенсувати тиск українських дронів і нестачу ракет ППО, повертаючись до застарілих проєктів із сумнівною ефективністю.

У соцмережах з’явилися кадри імпровізованого російського зенітного ракетного комплексу (ЗРК), який використовує ракети класу "повітря-повітря" Р-77 і встановлений на шасі вантажівки "Урал". Знімки, ймовірно, зроблені в місті Орел. Вперше подібну установку демонстрували ще у 2024 році – як спробу створити аналог західних систем ППО, пише Defence Express.

Симптоми виснаження чи нова тактика

Появу такого комплексу спочатку сприйняли як ознаку дефіциту зенітних ракет у Росії на тлі активного застосування українських далекобійних БПЛА. Ознаки цього спостерігаються давно: ще у 2025 році фіксували використання застарілих ракет 9М33 до ЗРК "Оса-АКМ".

Втім, глибший аналіз вказує, що йдеться не лише про нестачу ресурсів, а й про спробу адаптації. Росія фактично повернулась до проєкту РВВ-АЕ-ЗРК 1990-х років, який раніше так і не був реалізований через концептуальні недоліки.

Обмежені можливості ракет Р-77

Ключова проблема такого рішення – використання ракети Р-77 без значної адаптації для запуску з землі. У повітрі її дальність може сягати до 110 км, однак у режимі "поверхня-повітря" вона скорочується приблизно до 12 км.

Для запуску росіяни використали модифіковану пускову установку від реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", що також свідчить про імпровізований характер рішення.

Залишається незрозумілим:

як саме здійснюється цілевказівка для таких комплексів;

скільки операторів потрібно для обслуговування;

чи буде ця система масово вироблятися.

Чому не використовують винищувачі

Теоретично ракети Р-77 можна було б ефективніше застосовувати зі штатних носіїв – винищувачів типу Су-30 або Су-35. Однак російська сторона, ймовірно, намагається уникнути ризику пошкодження літаків під час перехоплення безпілотників на близькій відстані.

У цьому контексті використання наземного "ерзац-ЗРК" може розглядатися як спроба мінімізувати ризики для авіації, навіть ціною значного зниження ефективності.

Як повідомляв УНІАН, у війні РФ проти України дрони стали постійною загрозою як для цивільного населення, так і для військових. Психологічне навантаження на передовій стало не меншим за фізичну загрозу, що перетворює навіть прості дії на додатковий стрес.

Будь-яке пересування перетворюється на ризик. Будь-який відкритий простір – потенційно небезпечний, а зупинка навіть на короткий час може означати, що тебе помітять. Люди намагаються рухатися швидко, ховатися, використовувати укриття, але абсолютної безпеки не існує.

