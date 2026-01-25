На Запоріжжі росіяни відправили на штурм 'Урал-кабріолет' з піхотою (відео)

Росіяни намагалися прорватися у бік населеного пункту Добропілля в Запорізькій області.

На Гуляйпільському напрямку росіяни відправили на штурм модифікований "Урал-кабріолет", заповнений піхотою. Його знищили в результаті спільної роботи підрозділів 110-ї окремої механізованої бригади та 122-ї окремої бригади ТрО.

Відео знищення ворожих штурмовиків опублікували пресслужби 110-ї та 122-ї бригад.

"Двоє бійців 5 батальйону – проти десятьох окупантів. Ворог пішов у штурм, намагаючись прорватися та захопити нашу позицію. Але його зупинили двоє захисників, які тримали рубіж впевнено, холоднокровно та героїчно. Вони стримували атаку доти, доки не підійшла підтримка: FPV та артилерія. Штурм було зупинено", - йдеться у дописі до відео 122-ї бригади.

Як пише портал "Мілітарний", використовуючи модифіковану вантажівку, росіяни намагалися прорватися у бік населеного пункту Добропілля в Запорізькій області. Для цього з машини зняли базовий кузов та двері й встановили раму, за яку піхоті зручно триматися, а також змонтували засоби радіоелектронної боротьби проти дронів.

"Для знищення ворожої штурмової групи українські оборонці не пошкодували застосувати дефіцитні касетні боєприпаси, які влучно накрили скупчення російської піхоти. У результаті бою українським оборонцям вдалося знищити окупантів та зберегти позицію", - пише видання.

Війна в Україні - Гуляйполе в центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, за словами експертів, наразі місто Гуляйполе у Запорізької області знаходиться у сірій зоні, але окупанти не можуть завести свої підрозділи для закріплення.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, що зазвичай у росіян спочатку йдуть штурмовики, їх завдання прорвати лінію оборони наших захисників. А потім заводяться підрозділи для закріплення. Незважаючи на всі зусилля російської сторони, вони наразі не в змозі завезти в Гуляйполе підрозділи закріплення. За його словами, штурмові групи Сил оборони України діють по всьому місту.

При цьому він додав, що складність боїв в Гуляйполі в тому, що місто розташоване в низині, тому окупантам легше контролювати логістику Сил оборони України. Також плюсом для ворога є складний рельєф місцевості. Він зазначив, що тактичним успіхам окупантів посприяло погіршення погодних умов.

