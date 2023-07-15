Це вже не перше відео з нібито "знищенням" Leopard.

Російські пропагандисти не втомлюються тиражувати фейки про нібито знищені німецькі Leopard, які з початку літа виконують бойові завдання ЗСУ. Через брак "перемог" рашистським "воєнкорам" доводиться довигадувати "історії" відзнятих окупантами роликів на лінії фронту.

На черговий такий випадок звернув увагу український журналіст Юрій Бутусов. Він зауважив, що Z-пропагандисти видали відео руху нашого українського Т-64 за допомогою мінного трала за підрив на міні Leopard.

На ролику окупантів і справді важко зрозуміти подальшу долю, як стверджувалося, "українського Leopard", оскільки кадри перериваються на самому момент цього так званого "підриву". "Завдяки інженерам 58-ї армії "Леопарди" розлітаються на друзки", - йшлося у пафосному повідомленні рашистських "воєнкорів".

Водночас Бутусов виклав повний ролик з, як він заявив, цим самим танком, але який після "підриву" вже рухався у бік своїх позицій власним ходом. "Виявляється, Т-64 15-ї бригади Нацгвардії за допомогою мінного трала проривається крізь мінні поля окупантів, якісно робить свою роботу і без зайвої метушні бере курс на повернення до позицій", - пише журналіст.

Це вже не перше відео з нібито "знищенням" Leopard. Брехню росіяни публікували і раніше. До прикладу, ще на початку червня пропагандисти РФ заявили про нібито перші знищені німецькі танки Leopard 2, проте ними виявилась сільськогосподарська техніка.

Тоді ж Стратком ЗСУ попереджав, що Росія готує масштабну ІПСО зі старими роликами і фото про втрати України.

Мінні поля і втрати ЗСУ - головне

Контрнаступ ЗСУ триває вже другий місяць, при цьому у командуванні визнали поки скромні успіхи українських сил на полі бою. А все тому, що, як зазначив генерал Тарнавський, за цей час росіяни добре окопалися і здійснили ефективне мінування територій.

Через мінні огорожі і те, що нерішучість Заходу з надання Україні далекобійного озброєння і танків дала можливість росіянам протягом великого часу добре окопатися, бійці ЗСУ часто просуваються вперед ціною власного життя.

Крім того, експерти і військові неодноразово наполягали, що без ефективної підтримки з повітря українські війська, вже оснащені західними БМП і танками, все ще залишаються вразливими для противника.

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