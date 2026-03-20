Під удар по авіазаводу в РФ потрапила дуже 'жирна' ціль, - Генштаб

Це сталося під час удару Сил оборони по 123-му авіаремонтному заводу у Новгородській області.

Підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який був на обслуговуванні 123-го авіаремонтного заводу у Новгородській області РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Зазначається, що уточнено результати ураження 17 березня 2026 року об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, РФ).

"Додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він знаходився на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію", - сказано в повідомленні.

В Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу окупантів до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.

Літаки А-50: що треба знати

Як відомо, літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, їх ще називають "літаючим радаром", є надважливими в системі повітряного контролю РФ.

Робота А-50 дозволяє росіянам оперативно реагувати на повітряні загрози, зокрема, наближення української авіації та крилатих ракет.

Експерти зазначали, що до повномасштабного вторгнення в Росії було до 10 таких літаків. Кілька літаків А-50 було збито Силами оборони України. Точної цифри ніхто зараз не називає, але на думку експертів на сьогодні може бути в РФ до 5 літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та модернізованих А-50У. Ці унікальні літаки РФ зараз не може виробляти.

Удари по авіазаводах в РФ

Як повідомляв УНІАН, підрозділи Сил оборони України 16 та 17 березня уразили два авіазаводи в Росії. 17 березня був удар по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ, що в Ульяновській області РФ.

Генеральний штаб Збройних сил України зазначав , підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура "Ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків.

Згодом Генштаб повідомив, що аналогічним чином було вражено об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ. Зазначається, що цей завод спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації Іл-76 та Л-410.

