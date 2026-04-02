Безпілотна система TigerShark здійснила перший успішний політ: що це означає для України

"Акула" має швидкість до 750 км/год та уражає цілі на відстані понад 1000 км.

Безпілотна ударна система TigerShark ("тигрова акула"), яка є крилатою ракетою та потенційно може з’явитися в Україні, здійснила перший політ, пише Defence Express.

Розробкою займається британська компанія MGI Engineering у співпраці з Auterion. Обидві структури раніше заявляли про співпрацю з Україною. Як підкреслили у MGI Engineering, цей політ став першим успішним за більш ніж десятиліття випробувань нової системи такого класу.

Генеральний директор компанії Майк Гаскойн заявив, що спільний проєкт із Auterion повинен відповідати сучасним викликам і навіть випереджати їх, поєднуючи швидкість, гнучкість і орієнтацію на практичне застосування.

У самій MGI Engineering позиціонують TigerShark як "безпілотну ударну платформу" нового покоління. Водночас за характеристиками вона фактично відповідає класичній крилатій ракеті. Йдеться про відносно недороге рішення, засіб здатен розвивати швидкість до 750 км/год, уражати цілі на відстані понад 1000 км і нести бойову частину масою до 300 кг.

Окремо привертає увагу аналітиків заявлена вартість - близько $549 тис. Для порівняння, сучасні компактні крилаті ракети нового класу, такі як Barracuda, можуть коштувати так само, однак мають значно меншу дальність і бойову частину, що вимірюється десятками кілограмів.

Відомо також, що TigerShark використовує польотний контролер Skynode-N від Auterion. Продукція цієї компанії вже постачається Україні - зокрема система машинного зору Skynode S, яка застосовується на дронах і показала ефективність у бойових умовах.

Крім того, раніше повідомлялося, що MGI Engineering планує передати Україні дрони SkyShark і навіть розглядає можливість їх локалізації. Цей безпілотник належить до класу middle-strike, має дальність до 250 км, бойову частину до 20 кг і здатний розганятися до 450 км/год завдяки двом мініатюрним реактивним двигунам.

Наразі невідомо, чи отримала Україна ці системи. Втім, не виключено, що розробник може випробувати і TigerShark у реальних бойових умовах. Для України це означало б розширення арсеналу засобів ураження, які можуть застосовуватися проти РФ, припускає Defence Express.

Нагадаємо, торік повідомлялось, що британська компанія MGI Engineering передасть Україні нові ударні дрони SkyShark. Розробники запевняли, що ці безпілотники поєднують у собі технології "Формули-1" та доступний цінник. Також йшлося, що MGI Engineering розробляє важчий ударний дрон дальнього радіусу дії TigerShark, який покликаний заповнити прогалину між невеликими FPV-дронами і дорогими крилатими ракетами.

Вас також можуть зацікавити новини: