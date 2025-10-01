SkyShark має бойове навантаження 10-20 кг, а заявлена дальність польоту становить близько 250 км.

Британська компанія MGI Engineering передасть Україні нові ударні дрони SkyShark. Розробники запевнили, що ці безпілотники поєднують у собі технології "Формули-1" та доступний цінник. Про це повідомляє United24 Media.

У MGI Engineering заявили, що дрони SkyShark будуть розгорнуті в Україні приблизно через шість тижнів. Ці безпілотники мають бойове навантаження 10-20 кг, а заявлена дальність польоту становить близько 250 км з максимальною швидкістю близько 450 км/год.

У MGI Engineering поділилися, що SkyShark використовує бортову систему наведення на ціль для пошуку і пікірування. Орієнтовна ціна безпілотника становитиме близько 67 тисяч доларів. Представники британської компанії розповіли журналістам, що українські партнери вже готуються до виробництва цих БПЛА.

Також MGI Engineering розробляє важчий ударний дрон дальнього радіусу дії TigerShark. Розробники наголосили, що він покликаний заповнити прогалину між невеликими FPV-дронами і дорогими крилатими ракетами.

Засновник MGI Engineering Майк Гаскойн у розмові з журналістами заявив, що приблизно через два місяці мають відбутися перші випробувальні польоти TigerShark. За його словами, вартість цього дрона становитиме менше 400 тисяч фунтів стерлінгів (близько 539 тисяч доларів).

"SkyShark оснащений системою наведення на ціль. Знайдіть ціль, виконайте пікіруючий маневр, щоб вразити ціль, і бойове навантаження спрацює. Ось у чому полягає його основна роль", - пояснив Гаскойн.

Журналісти нагадали, що Гаскойн працював 27 років у "Формулі-1". У 1989 році він став керівником відділу аеродинаміки в McLaren, а потім працював у командах Sauber, Tyrrell, Jordan, Renault Sport, Toyota Racing і Team Lotus.

За словами Гаскойна, він переніс свій досвід роботи з легкими композитними матеріалами, а також роки проектування перегонових болідів у розробку дронів. Він додав, що створення військових безпілотників є для нього інженерним завданням.

"Я не бачу жодних проблем у тому, щоб використовувати наші інженерні можливості для підтримки України, тому що це правильно", - розповів Гаскойн.

Румунія планує налагодити спільне виробництво дронів-перехоплювачів з Україною - що відомо

Раніше міністр закордонних справ Румунії Оана Тойю розповіла, що її країна має намір налагодити в короткі терміни спільне з Україною виробництво дронів-перехоплювачів для внутрішнього використання, а також для союзників по Європейському Союзу і НАТО. За її словами, виробництво налагодять на території Румунії.

Глава МЗС Румунії зазначила, що переговори з Україною про спільне виробництво таких дронів почалися ще до серії порушень повітряного простору "невідомими" безпілотниками.

