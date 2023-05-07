США також просили Туреччину надати їм контроль над цими комплексами.

США пропонували Туреччині відправити Російські зенітно-ракетні комплекси С-400 в Україну. Однак, Анкара відхилила цю пропозицію.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише SavunmaSanayiST.com. Він додав, що США також просили Туреччину надати їм контроль над комплексами.

"Дайте нам контроль над C-400, і ми перевіримо його. Вони внесли пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, відмовитися від контролю. Де наша незалежність, наш суверенітет?", - сказав Чавушоглу.

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Санкції США проти Туреччини через C-400

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року Туреччина підписала з Росією угоду сумою 2,5 мільярда доларів про закупівлю двох ескадрилій (4 батареї) ЗРК С-400. Перші поставки С-400 вартістю $1,3 мільярда були здійснені до Туреччини до липня 2019 року.

Таким чином, Туреччина стала першою країною НАТО, яка купила С-400 у Росії. Вашингтон попереджав Анкару, що придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 становить велику загрозу для НАТО. Зокрема, в США були стурбовані, що придбання цих систем може надати росіянам інформацію про вразливі місця новітнього американського винищувача F-35.

У свою чергу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підкреслював, що Анкара не збирається відмовлятися від контракту щодо російських С-400 і не бачить жодних проблем у цьому питанні.

Через покупку С-400 у Росії США в грудні 2020 року ввели ембарго на поставку Туреччині бойових літаків F-35 Lightning II. А в 2021 році Вашингтон ввів санкції проти Анкари.

Але в березні 2023 року в Туреччині заявили, що їм більше можуть не знадобитися російські ЗРК С-400, оскільки Анкара працює над створенням власної системи протиракетної оборони Siper.

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