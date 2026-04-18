У Пентагоні заявили, що підтримка України не може й надалі покладатися на США, - Politico

Високопоставлений чиновник Пентагону Елбрідж Колбі, відповідальний за питання політики, заявив, що підтримка Вашингтона значною мірою спиралася на "використання обмежених американських запасів", і дав зрозуміти, що такий підхід більше не є стійким. Про це пише Politico.

"Європа повинна прискорити прийняття на себе основної відповідальності за звичайну оборону континенту. Це не питання вибору, а стратегічна необхідність", - сказав він.

Зазначається, що ця заява пролунала в той момент, коли європейські союзники на зустрічі в Німеччині оголосили про нову хвилю підтримки України, зосереджену на безпілотниках, ППО та можливостях нанесення ударів на далекі відстані.

Німеччина повідомила, що профінансує додаткові ракети для систем Patriot, які будуть вироблятися всередині країни, а також системи ППО IRIS-T і фінансування далекобійних дронів, що виробляються в Україні.

Також Велика Британія пообіцяла поставити 120 тис. безпілотників у рамках свого щорічного пакету військової підтримки, а Нідерланди виділили сотні мільйонів євро на розвиток безпілотних можливостей. Бельгія та Іспанія також оголосили про нове фінансування, спрямоване на підтримку ППО, артилерії та бойової авіації.

У виданні пишуть, що ці заяви підкреслюють як динаміку, так і межі можливостей. Хоча внесок Європи зростає, Україна, як і раніше, гостро відчуває нестачу систем ППО для перехоплення російських балістичних ракет, а виробничі потужності не встигають за попитом.

Колбі підкреслив, що для подолання цього розриву знадобиться ще більше зусиль, а також закликав до зміцнення оборонно-промислової бази:

"Європа повинна поставити оборону континенту і, відповідно, свою військову підтримку України на дійсно стійку основу".

Американська зброя

Раніше Reuters писало, що поставки зброї зі Сполучених Штатів Америки до країн Європи за раніше укладеними контрактами, ймовірно, затримаються на тлі війни на Близькому Сході. Про це американські чиновники вже поінформували європейську сторону.

Вас також можуть зацікавити новини: