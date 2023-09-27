Аналітики відзначили, що про нову розробку Москви немає ніяких відомостей.

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу під час візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина похвалився новітніми далекобійними крилатими ракетами Х-БД з дальністю пуску 6500 км. Їх носіями повинні бути модернізовані Ту-160м.

Експерти Defense Express заначили, що ракета Х-БД може бути лише модернізованою Х-101. Передбачається, що вона відрізнятися від свого "попередника" габаритами.

Річ у тім, що росіяни самі не можуть назвати її характеристики. У російських ЗМІ лише написали, що дальність пуску ракети "значно перевищує показник" Х-101, що такої ракети "немає в жодній з країн світу", і що вона незабаром може бути використана для ударів по Україні. У зв'язку з цим є великі сумніви, що така ракета існує.

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"Він (ТУ-160м - УНІАН) повинен працювати поза зоною ППО, а ракети входять в зону. Якщо такий літак несе багато зброї, то починає працювати принцип інформаційної деградації ППО противника. Не входячи в зону ППО, а пускаючи туди ракету, ми диктуємо напрямок удару, момент і щільність. Якщо ми добре розвідаємо протиповітряну оборону ворога, то ми завжди знайдемо вузьке місце і кинемо в це горло угруповання ракети", - йдеться в коментарі, який повинен описувати схему застосування ракет.

Війна в Україні - чим Росія б'є по українських містах

З 24 лютого 2022 року армія РФ била по Україні майже всіма ракетами, які були в наявності та в робочому стані - "Калібри", Х-22, Х-101, х-55, "Кинджали", "Онікси" та інше. Війна росіянам обходиться дуже дорого, адже тільки ракета П-800 "Онікс" коштує понад 4 мільйони доларів.

Крім того, для такого виробництв необхідно багато іноземних деталей, бо Росія їх не випускає. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Москва вкладає гроші в нарощування виробництва зброї і змушена замінювати імпортні деталі на свої аналоги, якість яких набагато гірше.

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