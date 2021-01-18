Під час випробувального польоту на Avenger був встановлений Підвісний контейнер Legion Pod з інфрачервоною пошуковою системою.

У США компанія General Atomics випробувала реактивний ударний безпілотний літальний апарат Avenger із підвішеною на нього інфрачервоною пошуково-відстежувальною системою.

Під час першого польоту апарату з такою системою, вона не працювала - фахівці перевіряли аеродинамічний вплив контейнера з обладнанням на керованість і маневреність безпілотника, пише The Drive.

Під час випробувального польоту на Avenger був встановлений підвісний контейнер Legion Pod з інфрачервоною пошуково-відстежувальною системою: спочатку він був розроблений американською компанією Lockheed Martin для винищувачів. Тривалість випробувального польоту Avenger з підвішеним контейнером склала 90 хвилин.

Для чого потрібні інфрачервоні пошуково-відстежувальні системи

Мету проведених випробувань General Atomics не розкриває, проте найімовірніше вони проводилися на замовлення ВПС США в рамках програми з розробки безпілотного обладнання. Завдяки системам, подібним Legion Pod, безпілотники зможуть діяти відносно непомітно і застосовувати ракети класу «повітря-повітря» проти повітряних цілей.

Інфрачервоні пошуково-відстежувальні системи використовуються для виявлення і супроводу цілей по їх тепловому випромінюванню. Перевагою таких систем є їх робота в повністю пасивному режимі, тобто від них практично не надходить електромагнітне випромінювання. Крім того, інфрачервоні системи не чутливі до впливу засобів радіоелектронної боротьби, на відміну від звичайних радіолокаційних станцій.

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Автор: Олег Давигора