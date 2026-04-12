У США визнали, що найкращими пілотами дронів стають не геймери, а мотоциклісти, - BI

Колишнім мотоциклістам легше освоїти керування за допомогою пульта.

Солдати українських підрозділів безпілотників та військові США відзначали, що геймери часто володіють навичками, необхідними для успішного керування БПЛА, і є найкращими операторами дронів. Однак за підсумками навчання морських піхотинців американські офіцери все частіше визнають, що найкращими операторами дронів стають люди з досвідом керування мотоциклами або човнами.

Як розповів виданню Business Insider майор Майк Оліварес, керівник курсу навчання керуванню дронами в Каліфорнії, хоча досвід відеоігор може полегшити освоєння симуляторів дронів, інструктори виявили, що пілотування дронів, навіть злегка обтяжених вибухівкою, дається більш природно тим, хто з дитинства керував мотоциклами, гідроциклами або човнами.

Він пояснив, що основна складність – у невеликих перемикачах на портативній системі керування, які визначають напрямок, швидкість і висоту дрона та вимагають надзвичайно м'якого дотику. Оліварес порівняв спритність, необхідну для керування озброєними дронами, з керуванням дросельною заслінкою мотоцикла.

За шість циклів навчання курсу морської піхоти інструктори почали помічати, що понад 20% студентів не справлялися із завданнями через проблеми з чутливістю перемикачів. Проблема стала особливо очевидною, коли студенти перейшли від керування в симуляторі з нульовою вагою до реальних систем, де безпілотники несуть корисне навантаження, яке може бути неважким, але все ж вимагає іншого поводження.

"Якщо у них немає особистого досвіду в цій сфері, вони все одно будуть відчувати труднощі. Однак якщо їхній досвід пов'язаний з технічними навичками та роботою на відкритому повітрі, я б сказав, що це дає більше шансів на успіх, ніж ігри", – підкреслив він.

Оліварес також сказав, що ідеальний кандидат для цього курсу – це людина з природною цікавістю до технологій і здатністю творчо підходити до їх використання.

"Ми шукаємо людей, які здатні дуже швидко адаптуватися і розуміти безпілотні літальні апарати. Тому що технології, які ми отримуємо, змушують вас бути більш технічно підкованими, – сказав він.

Раніше глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна наразі критично залежить від іноземних технологій у виробництві дронів та озброєння. Країна фактично виступає лише користувачем, а не повноцінним виробником.

Тим часом США вперше застосували у війні в Ірані свій далекобійний безпілотник-камікадзе LUCAS, скопійований з іранського Shahed-136. І американські військові заявляють, що він має величезний успіх, а високопоставлений офіцер назвав його "незамінним".

