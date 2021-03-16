Великобританія знімає ліміт кількості ядерних боєголовок Trident, які вона може накопичити, більш ніж на 40%, закінчуючи 30 років поступового роззброєння з часу розпаду Радянського Союзу.
Відповідне оголошення має зробити прем’єр Британії Борис Джонсон у вівторок, повідомляє The Guardian.
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Інформація про збільшений ліміт з 180 до 260 боєголовок міститься у копії інтегрованого огляду оборони та зовнішньої політики, яку бачило Guardian. Документ відкриває шлях до суперечливого переозброєння у розмірі 10 млрд фунтів стерлінгів у відповідь на загрози з боку Росії та Китаю.
Огляд також попереджає про "реалістичну можливість" того, що терористична група "здійснить успішну ХБРЯ [хімічну, біологічну, радіологічну чи ядерну] атаку до 2030 року", хоча для підтвердження цієї оцінки існує небагато додаткових деталей.
Документ включає особисте зобов'язання Джонсона відновити витрати на іноземну допомогу до 0,7% національного доходу, "коли дозволить фіскальна ситуація", після жорстокої критики скорочення допомоги Ємену та іншим країнам.
У 100-сторінковому документі зазначається, що збільшення кількості ядерних боєголовок є "визнанням мінливого середовища безпеки", а також "розвинутого спектру технологічних та доктринальних загроз".
Активісти попереджають, що Британія ризикує розпочати "нову гонку ядерних озброєнь" у той час, коли світ намагається вийти з пандемії.
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