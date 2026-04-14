Україна хизується навичками перехоплення дронів на Близькому Сході, - The Economist

Саме практичні напрацювання на полі бою роблять Україну одним із найцінніших партнерів у сфері сучасної ППО.

Країни Перської затоки активно залучають Україну до посилення протиповітряної оборони на тлі загроз з боку Ірану. Київ уже уклав довгострокові безпекові угоди з Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами, демонструючи свій унікальний досвід перехоплення безпілотників, пише The Economist.

Український досвід змінює правила гри

Після років війни Україна створила ефективну систему боротьби з дронами, зокрема іранського типу "Шахед". Дешеві дрони-перехоплювачі дозволяють знищувати до 90% повітряних цілей.

Експерт Том Волдвін наголошує, що українці навчилися "правильно підбирати ціль для стрільця", поєднуючи різні засоби ППО залежно від типу загрози.

Економіка війни

Ключовою перевагою є вартість: українські перехоплювачі коштують у десятки разів дешевше за ракети типу Patriot. Це дозволяє уникати неефективного використання дорогих систем проти дешевих дронів – проблема, з якою стикаються країни Перської затоки.

Україна не лише постачає техніку, а й навчає партнерів. За словами ексначальника апарату Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге, українські рішення "одразу спрацювали" в регіоні.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські системи вже застосовуються для знищення іранських безпілотників у кількох країнах затоки.

Аналітик Ігор Семиволос зазначає, що ці угоди відкривають для України "нові можливості" та змінюють її роль у світі – з отримувача допомоги на постачальника безпеки.

У свою чергу, колишній міністр оборони Андрій Загороднюк підкреслює: головне – щоб Україну сприймали як "цінного партнера, а не того, хто просить про допомогу".

Конкуренція та скепсис

Не всі в західному ВПК однозначно оцінюють українські технології. Зокрема, керівник Rheinmetall Армін Паппергер раніше зневажливо порівняв їх із "грою в Lego". Після критики компанія була змушена вибачитися.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США не потребують допомоги України у сфері боротьби з дронами. Однак країни Перської затоки зробили інший вибір – на користь практичного бойового досвіду.

Як повідомляв УНІАН, українська система протиповітряної оборони демонструє стрімке підвищення ефективності на тлі постійного зростання інтенсивності російських атак. За останні місяці Україна покращила показники перехоплення повітряних цілей, адаптувавшись до тактики масованих дронових атак.

Показовою аналітики вважають атаку 3 квітня, коли Росія запустила 579 ракет і дронів. Зазначається, що це не була наймасштабніша атака, адже російська армія тепер здатна запускати до 1000 засобів на добу, утім вона була достатньо серйозною.

