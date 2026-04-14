Мідь піднялися до максимуму за місяць в очікуванні переговорів з Іраном: скільки коштує метал

Цей важливий метал чутливий до ситуації у світі.

Ціни на мідь у вівторок, 14 квітня, піднялися до найвищого рівня за останній місяць. Цьому сприяв оптимізм щодо відновлення мирних переговорів між США та Іраном.

Видання Bloomberg пише, що президент Дональд Трамп заявив, що Тегеран звернувся до його адміністрації з пропозицією про можливі мирні переговори, навіть попри те, що США розпочали морську блокаду Ормузької протоки. Іран залишив двері відкритими для подальших обговорень, однак інвестори, як і раніше, побоюються відновлення різких коливань через ризик ескалації конфлікту.

Ціни на промислові метали зазнавали різких коливань з моменту початку війни на Близькому Сході наприкінці лютого. Спочатку вони постраждали від побоювань щодо різкого зростання цін на енергоносії та його впливу на економічне зростання, але потім частково відновилися на тлі ознак того, що конфлікт може завершитися.

"Інвестори враховують у цінах ослаблення макроекономічної кризи. Ймовірно, це буде тривала боротьба, подібна до війни між Росією та Україною, де вплив на ринки поступово слабшатиме", – сказав торговий менеджер Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co Цзя Чжен.

На Лондонській біржі металів (LME) ціна на мідь зросла на 0,4% до 13 107,50 долара за тонну станом на 05:18 ранку за київським часом, після того як раніше досягла позначки в 13 162 долара – максимального значення з 10 березня. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 13,11 долара. Ціна на алюміній зросла на 0,3% до 3 617,50 долара за тонну.

12 квітня ціни на алюміній зросли до чотирирічного максимуму, оскільки блокада іранських портів, введена президентом США Дональдом Трампом, загрожує ще більшими перебоями в поставках з країн Перської затоки.

13 квітня ціни на золото знизилися на тлі відновлення побоювань щодо розширення конфлікту на Близькому Сході, спровокованого провалом переговорів між США та Іраном. Така ситуація посилила інфляційні побоювання та знизила очікування щодо зниження ставок у США.

