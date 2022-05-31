Співпраця передбачає високий рівень полонізації, що дасть поштовх до розвитку польської військової промисловості.

Польща розглядає можливість придбання корейських танків K2 з локалізацією виробництва.

Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

"Ознайомився з пропозицією купити корейські танки К2. Співпраця передбачає високий рівень полонізації, що дасть поштовх до розвитку польської військової промисловості", – написав він у Twitter.

Раніше Польща поставила Україні понад 200 танків Т-72. Вона сподівається компенсувати ці втрати німецькими танками Leopard. У квітні Польща підписала контракт на постачання 250 американських танків Abrams для Війська Польського.

Польща також вирішила придбати близько 500 американських ракетних систем залпового вогню HIMARS. Також у Польщі основною системою ППО буде американський Patriot.

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