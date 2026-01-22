'Шахеди' мають збивати не над Києвом чи іншими містами, а при перетині кордону, - депутат

Костенко зауважує, що необхідно зробити так, аби росіянам було невигідно запускати по нас "Шахеди".

Ми не маємо допускати, щоб "Шахеди" збивалися над Києвом, Одесою, Херсоном чи іншими містами - вони мають всі збиватися при перетині українського кордону. Про це в ефірі Radio NV сказав Роман Костенко, народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо того, що міністр оборони України Михайло Федоров ставить завдання знищити російські ударні безпілотники як явище, і чи можна зробити це вже цьогоріч, Костенко сказав, що "це можна зробити".

"І Михайло, який доповідав нам як Комітету, на це також сподівається. Він правильно каже. Моя точка зору, що ми не маємо допускати, щоб "Шахеди" збивалися над Києвом, над Одесою, над Херсоном, над іншими містами. Вони мають всі збиватися при перетині українського кордону. Кілометр-два, ну, хай 10. Але точно не долітати, не влітати в Київ", - наголосив депутат.

Він зауважив, що "Шахеди" - це вже звичайна зброя, яка не є супертехнологічною, і яка збивається усіма засобами протиповітряної оборони.

"Питання, що просто немає цих засобів ППО", - сказав Костенко.

Так, зауважив він, для знищення "Шахедів" потрібно вигадати максимально дешеву зброю, яка буде максимально ефективною, аби росіяни розуміли, що запускаючи по нас 300 "Шахедів" ціною від 60 до 100 тисяч доларів, вони будуть знищені дронами ціною по 2,5 тисячі доларів.

"Тут проста економіка, яку потрібно привести до того, щоб росіянам просто було невигідно пускати ці "Шахеди", - підкреслив представник Комітету.

За його словами, ми вже рухаємося за напрямком необхідної "дешевої зброї".

"Це антишахедні дрони, це ракети ПЗРК або ЗРК, ті, що наше виробництво теж починає робити", - пояснив Костенко.

Як повідомлялося, Геннадій Сульдін, співзасновник одеської волонтерської групи "Технарі" зауважив, що навчально-бойові легкі штурмові літаки L-159, які Україна може купити у Чехії, є одним з найкращих рішень для збиття ворожих дронів.

Штурмові літаки, зокрема, мають оптимальне озброєння проти "Шахедів". Крім того, експлуатація L-159 відносно дешева, літак невибагливий у обслуговуванні.

