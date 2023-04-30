Наголошується, що ракети мають бути готовими та сертифікованими.

В Великій Британії поділилися планами щодо закупівлі на потреби Україн далекобійних ракет, інженерної техніки та тягачів. Найближчим часом мають намір придбати ракети дальністю від 100 до 300 км.

Як ідеться в повідомленіні на сайті британського уряду, до цих ракет є певні вимоги: вони мають запускатися із землі, води або з повітря. Крім того, корисне навантаження снаряду має бути від 20 до 490 кг.

Самі ж ракети мають бути готовими та сертифікованими, мати низьку ймовірність перехоплення, навігаційну систему, можливість планування місій та засоби проходження через протиповітряну оборону. Цю закупівлю планують здійснити до 4 травня.

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До 9 травня планують придбати засоби для підвищення мобільності українських військ. Йдеться про інженерну техніку та тягачі:

засоби прориву мінних полів: мінні катки та мінні трали на всю ширину та ширину гусениці для основних бойових танків – Т-72, Leopard 1, Leopard 2 та броньовані машини розмінування;

бронетранспортери-мостоукладачі та пускові установки будь-яких розмірів;

середньобалочні мости: від 9 м до 31 м, з мінімальною військовою вантажопідйомністю (MLC) — 70 (T);

мостові пускові установки матеріально-технічної підтримки та багаторазові мости: від 40 до 80 м, з мінімальною вантажопідйомністю (MLC) — 70 (T);

транспортери важкої техніки, що можуть перевозити основні бойові танки.

Водночас до 26 квітня планували придбати техніку, яка б посилила протиповітряну оборону України. Йдеться, зокрема, про датчики для виявлення та відстеження крилатих ракет, що низько летять (<50 м), безпілотників та/або балістичних ракет. Також планували закупити таку техніку:

сенсорні гармати ППО для ураження дронів, що низько летять, і крилатих ракет;

снаряди повітряного розриву для систем ППО (30 мм, 35 ​​мм, 40 мм) з TRL 9;

експедиційні загородження для захисту об’єктів критичної інфраструктури — військові габіони (розбірні сітчасті контейнери) будь-якого розміру.

На сайті уряду Великої Британії зазначається, що ці позиції планують закупити через Міжнародний фонд для України, яким керує Міноборони Великої Британії. До нього, крім Британії, приєдналася Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція. Разом з Ісландією та Литвою ці країни зібрали понад 650 мільйонів доларів на допомогу Україні.

Зброя для України: важливі новини

У США представники Демократичної партії вимагають від президента Джо Байдена надати Україні винищувачі F-16 і ракети ATACMS. Невдоволення викликають, зокрема, російські атаки по обʼєктах цивільної інфраструктури в Україні.

Крім того, у Німеччині на потужностях концерну Rheinmetall планують виготовити 250 тисяч снарядів для України. Йдеться про 155-мм артилерійські боєприпаси.

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