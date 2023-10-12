Попри успіх у використанні ударних дронів, для того, щоб досягти повного паритету в ударному озброєнні з агресором, нашим військовим потрібні й інші зразки зброї.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна має свої власні зразки далекобійної зброї, однак потребує фінансових інвестицій для розширення виробничих потужностей.

За його словами, під час проведення контрнаступу на Півдні стало зрозумілим, що ЗСУ мають велику потребу в ракетному озброєнні для ураження логістики агресора. З огляду на це, Україна пріоритезує виробництво власних ракет, повідомляє 24 Канал.

Попри успіх у використанні ударних дронів, для того, щоб досягти повного паритету в ударному озброєнні з агресором, нашим військовим потрібні й інші зразки зброї.

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"Якщо ми хочемо мати паритет, то потрібно не лише дронове виробництво, а ракетне виробництво. І в нас є вже відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750-1000 кілометрів дальності", – розповів Подоляк.

За його словами, для досягнення рівності з Росією в цьому компоненті озброєння Україні необхідно масштабувати своє виробництво.

"Україна не може побудувати за півроку, наприклад, тисячу ракет, чи дві тисячі ракет. Але виробництво є, ми інвестуємо в це все. Держава над цим працює", – сказав радник.

Подоляк стверджує, Україна прагне інвестувати у виробництво дронів різних модифікацій, в тому числі – потужних й з великим радіусом ураження, ракет українського виробництва для знищення російської логістики на окупованих територіях та артилерійських і танкових снарядів різних калібрів.

Виробництво української зброї

Український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім 2" (експортна назва) або ОТРК "Сапсан" з 2013 року розробляється конструкторським бюро "Південне" на базі попередніх розробок за проектами "Борисфен" та БФРК "Сапсан".

Передбачається, що комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Заявлено радіус дії у 280 км з можливістю створення версії з радіусом до 500 км.

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