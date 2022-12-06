5 грудня вибух прогримів на території аеродрому стратегічної авіації в Енгельсі за 800 км від України.

Набагато ефективніше знищувати ракетне озброєння не тоді, коли воно запущене і летить у напрямку цілей, а до пуску, розповів в інтерв’ю "Obozrevatel" генерал-лейтенант Ігор Романенко, коментуючи вибухи на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі.

На запитання, чи міг "теоретично" бути українським безпілотник, який атакував аеродром, Романенко відповів: "Представники військового командування України не підтверджують цього і не повинні в умовах гібридної війни".

Він зауважив, що наявні види озброєння, які Захід постачає Україні, не можуть знищувати носії ракет на такій далекій відстані (від України до Енгельса щонайменше 600 км – ред.).

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"Нам потрібні далекобійні комплекси чи взагалі протиракетні комплекси проти балістичних ракет. Тому що навіть радянські комплекси, такі як С-300 та "Бук-М1", можуть знищувати крилаті ракети. А ось із балістичними та гіперзвуковими тут проблема. Нам потрібні такі комплекси, як Patriot, як франко-італійські SAMP-T, як ізраїльські Arrow. Але це нам не надається", - розповів генерал.

Романенко наголосив, що атака військових об’єктів на території агресорки є абсолютно законною ціллю України.

Нові вибухи на аеродромах в Росії – новини

5 грудня вибух прогримів на території аеродрому стратегічної авіації в Енгельсі Саратовської області за 800 км від України.

В результаті атаки "невідомого безпілотника" було пошкоджено Ту-95, які готувалися завдати масованого ракетного удару по Україні. Двоє окупантів отримали поранення.

Того ж дня "невідомий безпілотник" атакував ще один аеродром росіян – у Рязанській області.

В ГУР, своєю чергою, наголосили, що за усі вибухи на території Росії "відповідальність несе країна-агресорка".

Напередодні експерти, аналізуючи супутникові знімки з Енгельса, констатували, що РФ зосередила на аеродромі до 20% стратегічної авіації.

Все ж це не завадило росіянам завдати нового масованого удару по Україні ввечері у понеділок. Хоч він й був не такої сили, про яку попереджали у командуванні.

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