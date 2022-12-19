Зараз Україна безкоштовно отримує безпекову та оборонну допомогу за іншими програмами, які не передбачають відшкодування вартості наданого озброєння.

США поки не використовують ленд-ліз і надають Україні військову допомогу за іншими програмами, щоб заощадити український бюджет у майбутньому.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, пише "Громадське". За його словами, в рамках ленд-лізу США можуть передавати Україні озброєння в оренду чи на умовах лізингу.

"Перевага цього інструмента - швидкість ухвалення Адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік - обсяги постачань американської зброї в межах лендлізу напряму залежать від фінансових можливостей України", - сказав Ніколенко.

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За його словами, наразі США надають військову допомогу Україні коштом власного федерального бюджету. Оскільки недостатність допомоги Україні чи її неефективність "матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу".

Як зазначає Ніколенко, зараз Україна безкоштовно отримує безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами, що передбачено законом США про додаткові асигнування: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Ці програми, на відміну від ленд-лізу, не передбачають відшкодування Україною вартості наданого озброєння.

"Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, у роботі якої нині беруть участь 50 країн. Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та провідній ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю $40 мільярдів", - зазначає Ніколенко.

Він уточнив, що з цієї суми понад $19,3 мільярда надійшли від США. Наразі українська влада працює над тим, щоб отримати від партнерів допомогу для кращого захисту України від загроз із повітря.

Ленд-ліз від США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня 2022 року Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США. Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України у травні. Він передбачає отримання Україною військової техніки і озброєння в оренду, а за знищені одиниці заплатити вже після перемоги. УНІАН тоді вже розповідав, на яку підтримку від даного ленд-лізу може розраховувати Україна.

Востаннє Вашингтон задіяв програму ленд-лізу під час Другої світової, поставляючи допомогу державам-союзникам (у тому числі Радянському Союзу) для боротьби з нацистським режимом.

Утім, поставки озброєння до нашої держави наразі здійснюються за іншими програмами на безоплатній основі. Зокрема, 9 грудня США оголосили про новий пакет допомоги на суму $275 мільйонів. Він спрямований на посилення можливостей української протиповітряної оборони.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й станом на вересень США надали Україні допомоги на суму понад 25 мільярдів доларів. Джо Байден також зазначив, що США тісно співпрацюють з союзниками і партнерами, аби змусити Росію заплатити за війну проти України.

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