Співзасновник Netflix долучився до інвестицій в оборонну промисловість України

Рід Гастінгс став одним із ключових партнерів у новому раунді фінансування.

Співзасновник і голова правління компанії Netflix Рід Гастінгс приєднався до інвестиційного фонду UA1, який підтримує оборонно-промисловий комплекс України. Про це повідомив радник президента України з питань стратегічного розвитку Олександр Камишин в інтерв'ю Forbes Ukraine.

В офіційному звіті фонду також згадується, що Гастінгс став одним із ключових партнерів у новому раунді фінансування. Він відомий інвестиціями в інновації та освіту, а тепер спрямовує ресурси на зміцнення обороноздатності України.

Зараз фонд UA1 працює над завершенням першого масштабного раунду залучення інвестицій, обсяг якого має сягнути $50 млн до кінця квітня 2026 року. Багато учасників проєкту є досвідченими американськими венчурними інвесторами, які готові вкладати кошти у зміцнення оборонно-промислового комплексу України.

Основним завданням фонду є пошук і фінансування розробок, які можуть бути оперативно застосовані на полі бою. Пріоритетними напрямками для інвестування визначено штучний інтелект, системи електронної боротьби, безпілотники, роботизовані комплекси та рішення у сфері кібербезпеки.

Україна розробляє "розумні" рої дронів-перехоплювачів

Раніше в Business Insider повідомляли, що в Україні створюють спеціальні рої дронів-перехоплювачів, які дозволять одному пілотові керувати відразу декількома безпілотниками одночасно. Кілька компаній у кластері інноваційного центру Brave1 вже працюють над цією функцією.

Крім того, розробляється можливість, щоб дрони самостійно взаємодіяли один з одним під час польоту.

