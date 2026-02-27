Нова українська балістична ракета FP-7: розробник показав відео пусків

Дальність польоту цієї ракети складає до 200 кілометрів.

Головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілєрман, показав відео випробувань нової української балістичної ракети FP-7.

Відповідні кадри він оприлюднив на сторінці в соцмережі X. Повідомляється, що її дальність польоту складає до 200 км.

Основні технічні характеристики ракети FP-7:

висота польоту - 65 км;

максимальне корисне навантаження (маса бойової частини) - до 150 кг;

максимальна швидкість – 1500 м/с;

максимальний час польоту – 250 сек.

Балістична ракета FP-7: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2025 року Штілєрман зазначив, що компанія має намір завершити усі формальні процедури щодо включення до озброєння нової української балістичної ракети FP-7. Він додав, що ця ракета створюється як високошвидкісна, що має відповідати рівню комплексів класу С-400.

Комплекс розробляли як засіб, здатний долати російські системи протиповітряної оборони навколо столиці РФ, а також як інструмент, застосування якого не вимагатиме зовнішніх погоджень.

За словами головного конструктора компанії, ракета FP 7 матиме понадзвукову швидкість входу в ціль, що становитиме більш ніж 1200 м/с. Завдяки цій можливості та використанню композитних матеріалів її перехоплення російською ППО буде малоймовірним.

Штілєрман тоді поділився, компанія самостійно відтворила конструкцію одного з модулів ракет С-300/С-400, виготовила приводи та розробила власний двигун. Тобто компанії вдалося фактично створити повноцінну ракету.

Вас також можуть зацікавити новини: