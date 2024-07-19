Керівники британських зброярів почали обговорювати з українським президентом Зеленським збільшення обсягів допомоги Києву.

Керівники британських збройових компаній BAE Systems і Babcock International Group зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити збільшення військової підтримки Києва.

На зустрічі із Зеленським у Лондоні також були представники компаній Thales, MBDA і KBR, міністр оборони Великобританії Джон Хілі та міністр зовнішньої торгівлі Джонатан Рейнольдс, пише Reuters.

"Уряд продовжить працювати в тандемі з промисловістю і наголосив на необхідності збільшення виробництва життєво важливого військового обладнання як для України, так і британських збройних сил", - заявив Гілі.

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Як повідомили в Міноборони Британії, компанія Babcock, яка надає послуги в галузі аерокосмічної, оборонної та ядерної інженерії, продовжить на півроку контракт із міністерством на обслуговування і ремонт військової техніки, повідомили в британському міністерстві оборони.

Допомога Великої Британії Україні

Британська влада активно підтримує Україну в боротьбі із загарбниками. Зокрема, Британія вже надала українцям далекобійні ракети Storm Shadow.У травні минулого року очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес говорив, що таке озброєння використовуватимуть "на суверенній території України". На початку червня 2024 року президент Володимир Зеленський сказав, що британська сторона дозволила стріляти своїм озброєнням по військових цілях, що перебувають у Росії.

А 13 червня стало відомо, що Україна отримає нову допомогу від Британії. Ці гроші можуть піти на те, щоб закласти фундамент для більш довгострокового економічного відновлення України.