Ядерні держави і країни НАТО бойкотують договір, який був прийнятий у 2017 році в штаб-квартирі ООН.

У п'ятницю, 22 січня, набув чинності Міжнародний договір про заборону ядерної зброї (ДЗЯО).

Цей перший міжнародний документ, ухвалений більш ніж за два останні десятиліття, є важливим кроком на шляху до світу без ядерної зброї, заявив у п'ятницю в Нью-Йорку генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, пише DW.

За його словами, договір став потужною демонстрацією міжнародного підходу до проблеми ядерного роззброєння.

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Договір про заборону ядерної зброї, ратифікований 51 державою, забороняє розробку, випробування, зберігання, придбання, транспортування і використання озброєнь такого типу.

Документ також передбачає надання допомоги, включаючи медичну допомогу, реабілітацію та психологічну підтримку, усім жертвам, які перебувають під їхньою юрисдикцією, пише Голос Америки.

Він також зобов'язує їх проводити очищення районів, про які відомо, що вони заражені в результаті використання або випробувань ядерної зброї.

"Ті, хто вижив після ядерних вибухів і випробувань представили трагічні свідчення і стали моральною силою, що стоїть за договором", – заявив прес-секретар Гутерреша Стефан Дюжаррік.

Ядерне роззброєння залишається найвищим пріоритетом ООН, йдеться в заяві.

У документі також наголошується, що країни світу повинні вжити термінових заходів з ліквідації такої зброї та запобігання гуманітарній та екологічній катастроф, до яких може привести його застосування.

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Договір про заборону ядерної зброї: що відомо

Договір про заборону ядерної зброї був прийнятий у липні 2017 року в Нью-Йорку за підтримки 122 держав світу. Договір набуває чинності через 90 днів після того, як його ратифікували 50 держав: наприкінці жовтня минулого року 50-ю країною став Гондурас.

Усі ядерні держави, а також країни НАТО бойкотують договір. У середині грудня 2020 року НАТО в черговий раз виступило з критикою договору.

Ядерні держави - США, Росія, Франція, Велика Британія і Китай - вважають надійним шляхом до ядерного роззброєння договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), що діє з 1970 року за участю 190 країн. Однак цей договір не прийняли Індія, Пакистан та Ізраїль, які де-факто також володіють ядерною зброєю. Північна Корея, що ймовірно має ядерні боєголовки, вийшла з ДНЯЗ у 2003 році.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), на початку 2020 року дев'ять країн володіли 13400 ядерними боєголовками. При цьому у США було 5800 боєголовок, і в Росії - 6375.

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Автор: Олександр Топчій