Лауреат премії "Оскар" наполягає на тому, щоб американські законодавці передали винищувачі до Києва.

Актор Шон Пенн заявив, що нещодавня поїздка Джо Байдена до Києва "надзвичайно обнадіює" і закликав адміністрацію президента продовжувати озброювати Україну, в тому числі сучасними винищувачами.

Пенн зазначив, що росіяни постійно використовують авіацію для запуску ракет по території України, тому українській армії потрібні винищувачі, пише Politico. Видання зазначило, що актор є одним з тих, хто закликає західні країни направити Києву винищувачі перед ймовірним весняним наступом РФ.

"Немає сценарію, при якому Україна програє цю битву, - сказав Пенн. - Є сценарій, в якому захоплюється територія... Але українці будуть битися до останньої краплі крові. І ця крапля крові буде на наших руках, якщо ми не обладнаємо їх добросовісно".

Актор зазначив, що українські літаки дуже застаріли, і щоб захистити свої міста ЗСУ потрібні сучасні винищувачі. При цьому Пенн сказав, що українські військові висловили готовність освоїти американські винищувачі F-16.

Винищувачі для України

Президент Польщі Анджей Дуда назвав можливість таких поставок "дуже серйозним рішенням". Він пояснив, що передача F-16 послабить ВПС Польщі. При цьому 24 лютого в Києві польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова навчати українців літати на цих американських винищувачах.

Також 24 лютого президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. "Ми надсилаємо те, що наші досвідчені військові вважають за потрібне зараз. Потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, HIMARS", - сказав він.

У Повітряних силах підрахували, що для заміни всього парку радянських літаків на F-16, Україні потрібно створити з них не менше п'яти повітряних бригад.

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