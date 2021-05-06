США, Канада та Норвегія стануть першими країнами, які долучаться до спільних оборонних проектів Європейського Союзу в межах Постійного структурованого співробітництва з питань безпеки та оборони (PESCO).
Читайте такожЄвросоюз обговорює створення військових сил швидкого реагування - ЗМІРішення запросити ці країни ухвалили міністри оборони ЄС на засіданні Ради Євросоюзу в четвер, 6 травня, пише DW.
Ідеться передусім про флагманський проект військової мобільності, який має забезпечити швидке та безперешкодне перекидання військ та озброєнь всередині Євросоюзу всіма видами транспорту: залізницею, автотранспортом, літаками та кораблями.
Ведучою країною у проекті є Нідерланди - саме вони запросять США, Канаду та Норвегію. Раніше Вашингтон, Оттава та Осло вже просили допустити їх до участі в ініціативі.
За словами верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, фахові знання та досвід США, Канади й Норвегії сприятимуть розвитку проекту та "покращенню військової мобільності всередині ЄС і за його межами".
"Це сфера спільного інтересу в наших трансатлантичних відносинах, а також пріоритет, який ми поділяємо. Це зробить оборону ЄС ефективнішою та допоможе зміцненню нашої безпеки", - зазначив Боррель.
Що відомо про PESCO
- ЄС запустив Постійну структурну співпрацю в обороні у 2017 році. Загалом до неї долучилися 25 з 27 держав ЄС. Ініціативу відмовилися підтримати Великобританія, Данія і Мальта.
- Одним з головних елементів PESCO є спільні оборонні проекти, де беруть участь різні держави.
- У листопаді 2020 року ЄС погодився допускати до участі у проектах треті держави. Основною умовою є те, що учасники з-за меж Євросоюзу принесуть проекту "значну додану вартість".
- Україна висловлювала бажання долучитися до низки проектів, утім, поки рішення про це не було схвалено.
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