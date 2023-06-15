Європа прокинулася після 30 років роззброєння і зрозуміла, що їй нічим відбиватися від зовнішньої агресії.

Через російське вторгнення в Україну країни Європи почали швидко нарощувати військові бюджети, але європейська збройова промисловість виявилася не готова задовольнити весь попит. Європейців виручає американський ВПК. Про це пише видання Politico.

"У 2022 році витрати європейських країн зросли на 13 відсотків до 345 мільярдів доларів — майже на третину більше, ніж десять років тому — більша частина витрат була реакцією на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тепер питання в тому, як ці гроші будуть витрачені", – йдеться в статті.

Автори публікації відзначають, що зараз європейські країни витрачають близько половини своїх оборонних закупівель на американське спорядження, і Вашингтон домагається того, щоб ця залежність зберігалася. Європейські лідери навпаки налаштовані розвивати свою військову промисловість, але з цим поки є явні проблеми.

Politico зазначає, що європейські компанії мають великий досвід військового виробництва і здатні виробляти практично все – від французьких винищувачів Rafale до німецьких танків Leopard і польських ПЗРК Piorun. Однак поки США здатні пропонувати європейським урядам більш сучасні і технологічні види озброєнь, наприклад ударні винищувачі F-35. Також європейська оборонка не справляється із усіма замовленнями, наприклад, на керовані з плеча ракети і артилерійські снаряди.

"Після вторгнення Росії в Україну європейські держави хочуть імпортувати більше зброї і швидше", — йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Цей попит покривають американські компанії, що постачають європейським арміям ПТРК Javelin, танки M1A1 Abrams, винищувачі F-16 і F-35.

"Необхідність поповнення складів озброєнь і продовження доставки техніки в Україну актуальна, і після десятиліть скорочення оборонна промисловість континенту насилу пристосовується", – констатує видання.

Труднощі з поставками зброї в Європі

Як раніше писав УНІАН, європейська оборонна промисловість зіткнулася з безпрецедентною проблемою - нестачею збройового пороху для покриття потреб при виробництві снарядів. Після трьох десятиліть роззброєння Європа виявилася не готова озброїти не тільки себе, але навіть спільними зусиллями одну лише Україну.

Також європейські країни почали активно закуповувати зброю в інших регіонах світу. Наприклад, нещодавно стало відомо, що ізраїльські танки вперше почнуть поставляти в Європу. А Польща, яка вважає себе "наступною ціллю" Росії, почала термінові закупівлі танків і літаків в Південній Кореї.

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