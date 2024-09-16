Ними вони атакують лопаті українських БПЛА, щоб ті впали.

З початком повномасштабної війни з'явилось і нове явище - повітряні бої дронів. Такі випадки хоч і не дуже поширені, але все ж трапляються. У мережу час від часу просочуються відповідні відео. Перемога у такому поєдинку залежить не тільки від майстерності оператор, а й банального везіння.

Як пише Defence Express, росіяни навіть придумали новий захист від українських БПЛА - чіпляють на свої дрони цвяхи.

"Ми виявляли коптер, робили - на свій коптер ставили цвяхи - і приземлялися на противника. Після чого лопатями він вдарявся у цвяхи, лопаті ламалися і він падав вниз", - цитують російські пропагандистські ЗМІ одного з інструкторів фронтової школи розвідувальних і ударних безпілотників.

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З його тверджень випливає, що йдеться про створення такого собі "дрона-мисливця" з цвяхами, який шукає БПЛА противника, "приземляє" його та повертається неушкодженим.

Аналітики Defence Express припускають, що ця ініціатива все ж використовується більше на випадок, коли дрон випадково під час завдання натрапить на БПЛА противника.

"Звичайно, що частка везіння й майстерність оператора дрона залишаються важливими складовими для збиття дрона у повітрі, водночас, попри те, що ідея дрона із цвяхами здається черговою фантазією "місцевих кулібіних", можна припустити, що це може бути одним з варіантів боротьби із дронами у повітрі", - додають експерти.

Вони нагадали, що ЗСУ також ефективно знищують ворожі дрони своїми.

Війна в Україні - використання дронів

Як писчав Forbes, дрони змінюють правила війни - колись безпечні окопи стали смертельними пастками. Невеликі дрони ефективні навіть проти найкраще підготовлених оборонних позицій.

За перші 11 днів вересня окупанти запустили по Україні понад 400 ударних дронів "шахед". Але ЗСУ дають відсіч шляхом зміни тактики боротьби зі зростаючою загрозою "шахедів".

Україна вигадала інноваційну систему їхнього виявлення: по всій країні безліч мережевих мікрофонів, встановлених на стовпах, прослуховують звук двигуна Shahed, а центральна система ППО зіставляє дані мікрофонів, щоб відслідковувати маршрут кожного дрона та обчислювати його ймовірну ціль.

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