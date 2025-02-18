Команда складається у 60 техніків, але конкурувати з армією за кваліфікованих кадрів стає значно важче.

Кореспонденти журналу резервістів Бундесверу Loyal потрапили на секретну фабрику дронів у Києві баварського виробника Quantum-Systems.

Як йдеться у репортажі журналу, завод розташовано на околиці української столиці. Тепер виробництво розширюватиметься.

Доступ до цієї фабрики можливий лише за умови, що вас заберуть із заздалегідь визначеного місця зустрічі. Смартфони доведеться залишити, щоб уникнути ризику відстеження. Завод дронів компанії Quantum-Systems в Україні є пріоритетною ціллю для Росії, тож заходи безпеки тут надзвичайно суворі. Виробничі цехи працюють на повну потужність: паяються друковані плати, виготовляються комплектуючі, тестуються безпілотники.

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Керівник заводу Олександр Бережний демонструє дві однакові на вигляд деталі. "Ось, візьміть це. Ви щось помітите. Обидва елементи мають однакову вагу, проте один відчутно міцніший. Це оновлена версія: замість колишньої стільникової конструкції вона повністю виконана з композитного матеріалу. В умовах постійного вдосконалення військової техніки швидкі оновлення є критично важливими. Максимальний цикл оновлення системи безпілотника або заміни на нову концепцію - півроку. Наприклад, нещодавно українці розробили безпілотники FPV для перехоплення російського безпілотника-камікадзе "Ланцет". Тепер росіяни копіюють цей підхід", - пояснює Бережний.

На даний момент виробництво зосереджене на головному продукті Quantum-Systems — безпілотнику-розвіднику Vector. Він призначений для використання на рівні батальйону в радіусі 35 км. Перші такі дрони Збройні сили України отримали невдовзі після початку повномасштабного вторгнення завдяки міжнародним програмам підтримки. Станом на кінець минулого року в Україну було поставлено майже 400 таких безпілотників, за даними Міністерства оборони Німеччини. Quantum-Systems стала першим і наразі єдиним німецьким виробником безпілотників, який відкрив виробництво в Україні.

"Завод Quantum в Україні — це одночасно і виробничий комплекс, і сервісно-дослідний центр. Наразі там щомісяця вводиться в експлуатацію близько 30 дронів "Вектор", — пояснює Бережний.

Основна діяльність фабрики спрямована на швидке впровадження операційних оновлень та ремонт дронів, які повертаються з фронту. Тут виготовляють крила для "Вектора" і проводять його ремонт, тоді як остаточне складання відбувається в штаб-квартирі Quantum-Systems у Німеччині. Частина фюзеляжу надходить із виробничих потужностей у Чехії.

Одним із ключових завдань є масштабування виробництва. "Українські Збройні сили заявили про потребу в понад 800 дронів "Вектор" лише на наступний рік", - зазначає Бережний.

Наразі на підприємстві працює 60 техніків, але знайти нових фахівців стає дедалі складніше. "Quantum показує й інше обличчя мобілізаційного виклику української армії. Збройна промисловість конкурує з армією за працівників. Знайти кваліфікованих техніків нелегко. В Україні в технічних професіях досі переважають чоловіки. Тому жінки стають для нас дедалі важливішими", - додає керівник заводу.

Розширення виробництва військових безпілотників є стратегічно важливим для України, оскільки Росія має перевагу в обсягах виробництва завдяки державному ОПК. "Швидкі інновації поки що не були сильною стороною росіян. Але вони можуть швидше будувати більші серії через свій державний ОПК", - пояснює Бережний.

Україна змушена робити ставку на дрони через нестачу класичних систем озброєння, таких як артилерія та боєприпаси. Наприкінці минулого року Міноборони України оголосило, що у 2024 році планується поставка понад мільйона безпілотників, зокрема 5 тисяч розвідувальних дронів "Вектор".

Однією з найбільших проблем у сфері закупівель є швидка зміна технологій, що ускладнює укладання довгострокових контрактів.

"Міністерство оборони працює над новою моделлю контракту, яка передбачає постійне коригування без необхідності кожного разу переатестовувати. Але невідомо, коли новий контракт набуде чинності", - зазначає Бережний.

Однак це не вирішує проблему фінансування розробок, адже витрати на НДДКР залишаються високими. "Тому промисловість вимагає дозволу на експорт, щоб отримати прибуток. Уряд не хоче цього, тому що боїться, що важливі військові ноу-хау покинуть країну", - пояснює він.

Співгенеральний директор Quantum Свен Крук додає, що "Вектор" нещодавно отримав сертифікацію як стандартна розвідувальна система для українських збройних сил. Це означає, що дрон тепер можна замовляти напряму через українські закупівельні органи, без погодження з німецькою стороною.

Дрони у війні

Як відомо, війна РФ проти України вже стала першою в світі війною дронів. Такого широкомасштабного застосування БПЛА не було в жодному конфлікті в світі. У війні, яка триває останні роки, були застосовані як повітряні безпілотні комплекси, так і наземні роботи, і навіть морські дрони.

І у питанні безпілотників українська промисловість не стоїть на місці. Видання Forbes розповідало про новий український дрон, який може пролетіти 2 тисячі кілометрів, скинути 250-кілограмову бомбу і повернутися на базу, що робить його потенційно найпотужнішим багаторазовим дроном у російсько-українській війні.

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