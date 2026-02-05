У Трампа відповіли, скільки ще готові постачати Україні зброю

Це буде як зброя для самооборони, так і наступальне озброєння.

Америка продовжить відправляти зброю в Україну через НАТО, включаючи наступальні системи, до тих пір, поки не буде підписано мирну угоду. Про це заявив постпред США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв'ю NewsMax.

"Стільки часу, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми будемо продовжувати продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони, в свою чергу, будуть поставляти її в основному Україні", - заявив він.

Він додав, що це буде як зброя для самооборони, зокрема, засоби протиповітряної та протиракетної оборони, так і наступальні озброєння, "які дозволять їм продовжувати боротьбу, захищати себе і гарантувати, що їхня країна не буде захоплена".

Відео дня

"Президент Трамп чітко висловився з усіх цих питань. В рамках НАТО нам необхідно, перш за все, зберігати єдність нашої коаліції, а по-друге, забезпечити зміцнення наших союзників - всіх країн Європи і Канади, тому що саме ця сила в кінцевому підсумку стане гарантією миру, щоб після завершення цієї війни ми не зіткнулися з новим вторгненням на європейський континент", - підкреслив Вітакер.

Допомога США для України

Раніше Financial Times писало, що підтримка США є важливою для України. Проте, у виданні вважають, що її припинення не стане критичним ударом для Києва. Українські та європейські чиновники розповіли журналістам, що країни Європи почали використовувати більше власних ресурсів, щоб підтримати Україну.

Також раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України та американська компанія RTX обговорили прискорення поставок ракет для систем Patriotі перехід до глибокої промислової кооперації для посилення протиповітряної оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: