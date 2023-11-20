Цей ЗРК може нищити цілі на відстані 7 км і передусім ефективно збиває ворожі безпілотники.

Сили оборони України мають на озброєнні британський зенітний ракетний комплекс Stormer, який на полі бою допомагає нашим військовим передусім нищити "очі" ворожої артилерії – розвідувальні безпілотники. Про його особливості та переваги на полі бою розповів портал Defence Express.

Цей ЗРК ракетами Starstreak може нищити цілі на дальності до 7 км і на висоті до 7 км, боєзапас — 20 ракет (8 з них у пускових). Наші військові використовують його на найгарячіших ділянках, щоб збивати дрони, які коригують вогонь російських артилерійських систем. При цьому, за свідченням одного з бійців, він опановував цей ЗРК вже безпосередньо на фронті, під час бойової роботи.

"Цікавою особливістю ЗРК Stormer є те, що він фактично "невидимий" для противника, бо не має радара, росіяни можуть зафіксувати цей комплекс лише візуально. Але з іншого боку, оператори цього комплексу мають багато напруженої роботи, бо потрібно вести ракету в ціль по лазеру", - йдеться у статті.

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Незважаючи на це, військові відзначають ефективність ЗРК Stormer на рівні у 90% і акцентують на тому, що Силам оборони потрібно більше як самих машин, так і ракет до них.

Крім того, ще одна перевага цього комплексу — це його швидкість, яка становить до 80 км/год, а також маневреність машини, завдяки чому можна швидко покинути позицію у випадку, якщо ворог виявив позицію розрахунку і почав артилерійський обстріл тощо, зазначає видання.

Російські дрони на фронті

Раніше УНІАН повідомляв, що на фронті в Україні на піку дронова війна, російські загарбники зараз намагаються масово застосовувати FPV-безпілотники.

Також повідомлялося, що Росія впералася у "стелю" щодо обсягів виробництва ракет і активно нарощує виробництво безпілотних літальних апаратів.

Зокрема, росіяни почали застосовувати нову версію безпілотника "Ланцет", і тепер від його атак не захистять протикумулятивні решітки та антидронові сітки.

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