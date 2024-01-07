Російські агресивні амбіції можуть зупинитися лише там, де є достатня сила.

Щоб створити арсенал захисту свободи і зупинити російські агресивні амбіції Європа потребує спільних виробництв зброї.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона".

"Два роки цієї війни довели, що Європі потрібен свій власний достатній арсенал для захисту свободи, свої власні можливості забезпечувати оборону, свій власний потенціал, який дасть усій Європі чи будь-якій її частині змогу вистояти і зберегтися за будь-якого розвитку глобальної ситуації", - підкреслив він.

Відео дня

Зеленський наголосив, що російські агресивні амбіції можуть зупинитися лише там, де є достатня сила, щоб їх зупинити. "І ми забезпечимо таку силу лише разом, солідарно, лише працюючи одне з одним, щоб зміцнити одне одного. Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Маємо відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною. І звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватись разом", - підкреслив він.

За його словами, Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки. "Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі", - наголосив президент України.

За його словами, спільне виробництво зі Швецією для України пріоритет. "І я впевнений, що прийде такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного виробництва". – додав він.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, The Wall Street Journal написала, що, розв'язана Росією війна проти України виявила недоліки Заходу у швидкому виробництві більшої кількості зброї в потрібний момент.

Наприклад, на виготовлення однієї ракетної системи NASAMS, яка захищає повітряний простір над Білим домом, йде два роки. І зараз у зв'язку зі зростаючим числом потенційних загроз для Заходу, включаючи Росію і Китай, попит на них також різко виріс, замовлення стрімко накопичуються.

Як пише WSJ, головна проблема неможливості швидше задовольняти цей попит полягає в тому, що сучасна зброя надзвичайно складна та часто вимагає тисяч деталей.

Зазначалося, що Kongsberg, як і більшість західних оборонних компаній, проектує і збирає свої системи озброєння, але не виробляє більшу частину компонентів. Понад 1500 постачальників вносять свій внесок у продукцію цього заводу.

На думку військових аналітиків, попри більш високі оборонні бюджети, Захід не стикався з такими ж обмеженнями поставок зброї з часів Корейської війни:

Видання зазначало, що тільки десять найбільших оборонних компаній Заходу на цей час мають портфелі замовлень на суму понад 730 мільярдів доларів, що приблизно на 57% більше, ніж в кінці 2017 року, коли попит почав зростати.

Вас також можуть зацікавити новини: