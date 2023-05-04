Зеленському показали зразки військової техніки, яку Нідерланди передають Україні / фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди зустрівся з українськими військовими, які перебувають там на навчанні, та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента. Зокрема, глава держави зустрівся з військовослужбовцями Збройних Сил України, які проходять навчання в Нідерландах, курсантами Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка, а також із пораненими воїнами, які перебувають на реабілітації в лікувальних закладах.

"Тут і зараз ми бачимо, що таке допомога і що таке захист життя. Це найпочесніша місія - робити все, щоб життя перемогло", - наголосив Зеленський.

Разом із прем'єр-міністром Марком Рютте й міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен Зеленський оглянув зразки військової техніки, яку передають Україні.

Як повідомили в ОП, президент поспілкувався з інструкторами, котрі проводять навчання для українських військовослужбовців, зокрема щодо використання сучасних західних систем озброєння.

Крім того, Зеленський поспілкувався з експертами-криміналістами, які займаються збором доказів російських злочинів на території України.

Низку фото щодо візиту зеленського показав заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в Facebook

Нідерланди відреагували на заклик Зеленського щодо зброї

Нагадаємо, що під час свого візиту до Нідерландів український лідер не оминув можливості нагадати, що Україні потрібні на фронті сучасні винищувачі від партнерів. З відповідним закликом президент звернувся також до Бельгії.

Він закликав країни, а також ЄС врешті піти на цей крок для того, щоб захистити небо України. Як відомо, сьогодні вночі РФ знову застосувала по Україні дрони, а вже ввечері до Києва "завітав" ворожий БПЛА

У відповідь прем'єр Нідерландів назвав цю тему дуже чутливою, але зазначив, що в країни немає "табу" у цьому питанні.

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