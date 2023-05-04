Глава держави також поспілкувався з інструкторами, котрі проводять навчання для українських військовослужбовців, зокрема щодо використання сучасних західних систем озброєння.

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди зустрівся з українськими військовими, які перебувають там на навчанні, та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента. Зокрема, глава держави зустрівся з військовослужбовцями Збройних Сил України, які проходять навчання в Нідерландах, курсантами Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка, а також із пораненими воїнами, які перебувають на реабілітації в лікувальних закладах.

"Тут і зараз ми бачимо, що таке допомога і що таке захист життя. Це найпочесніша місія - робити все, щоб життя перемогло", - наголосив Зеленський.

Разом із прем'єр-міністром Марком Рютте й міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен Зеленський оглянув зразки військової техніки, яку передають Україні.

Як повідомили в ОП, президент поспілкувався з інструкторами, котрі проводять навчання для українських військовослужбовців, зокрема щодо використання сучасних західних систем озброєння.

Крім того, Зеленський поспілкувався з експертами-криміналістами, які займаються збором доказів російських злочинів на території України.

Низку фото щодо візиту зеленського показав заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в Facebook.

Нідерланди відреагували на заклик Зеленського щодо зброї

Нагадаємо, що під час свого візиту до Нідерландів український лідер не оминув можливості нагадати, що Україні потрібні на фронті сучасні винищувачі від партнерів. З відповідним закликом президент звернувся також до Бельгії.

Він закликав країни, а також ЄС врешті піти на цей крок для того, щоб захистити небо України. Як відомо, сьогодні вночі РФ знову застосувала по Україні дрони, а вже ввечері до Києва "завітав" ворожий БПЛА.

У відповідь прем'єр Нідерландів назвав цю тему дуже чутливою, але зазначив, що в країни немає "табу" у цьому питанні.

Вас також можуть зацікавити новини: