Експерт вказав на причини катастрофи Ан-148 у Підмосков'ї

На думку фахівця, у трагічного інциденту є одразу кілька вагомих причин.

Експерт розповів про причини нещодавньої резонансної авіакатастрофи у Росії, в ході якої розбився літак "Ан-148".

Їх проаналізував заслужений штурман-випробувач СРСР й експерт з питань авіації Олег Коршунов, передає "Главред".

"За підсумками попереднього розслідування причин катастрофи літака Ан-148 технічної комісії Міждержавного авіаційного комітету (МАК) з'ясувалося, що підігріви всіх трьох приймачів повного тиску (ППТ), що входять до триканальної системи формування висотно-швидкісних параметрів, не були включені. Ця процедура є обов'язковою і здійснюється ще на виконавчому старті при виконанні кожного польоту. У попередніх п'ятнадцяти польотах, зареєстрованих бортовим самописцем параметрів, підігріви включалися, як про це йдеться в "Інструкції з льотної експлуатації" та "Карті обов'язкових перевірок" — "шпаргалці", що підказує, які дії необхідно виконати екіпажу на кожному етапі польоту", — сказав він.

Крім того, в негативному плані сильно вплинуло відключення обігрівів двигунів, вважає Коршунов.

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"Є припущення, що літак довго перебував на виконавчому старті, тому підігріви були тимчасово відключені, а коли було отримано дозвіл на зліт, їх забули включити повторно. Одразу після зльоту літак увійшов у хмарність, що в умовах підвищеної вологості і від'ємних значень температури зовнішнього повітря спровокувало появу льоду у приймачах повітряного тиску. Це у свою чергу спричинило спотворення значень приладової швидкості діагностуємих на командно-пілотажний індикаторі лівого льотчика і на пілотажному приладі комбінованому резервному, дані яких реєструються бортовим самописцем. Через 3 хвилини польоту розбіжність досягла 30 км/год і з'явилася разова команда "Приладову швидкість порівняй", - зазначив експерт.

Далі, як сказав Коршунов, сталася ціла низка подій, що призвели, зрештою, до аварії літака.

"Виникла так звана особлива ситуація, яку екіпаж не зміг розпізнати й продовжив політ в колишньому режимі. Різниця в даних приладової швидкості продовжувала збільшуватися, і через 50 секунд на висоті близько 2000 м сигналізація спрацювала повторно, після чого екіпаж відключив автопілот й продовжив пілотування в ручному режимі. Через 34 секунди показання приладової швидкості на КПІ обнулилися, а на ППКР зменшилися від 560 до 200 км/год, Після чого літак був переведений в режим зниження з поступовим збільшенням кута пікірування до 35 градусів. Надалі, очевидно, перебуваючи у стані ступору, екіпаж не вживав жодних дій щодо виходу з критичної ситуації. Зіткнення із землею відбулося на сьомій хвилині польоту. У процесі пікірування приладова швидкість, якщо вірити даним ППКР, інтенсивно збільшувалася і досягла значення 800 км/год", - детально прокоментував він ситуацію.

Крім того, експерт висловив здивування тим, як спрацював під час НП екіпаж "Ан-148".

"Що найбільше дивує – це неготовність екіпажу до розпізнавання позаштатної ситуації та здійснення адекватних дій з її усунення. Адже вже при появі перших ознак некоректної роботи ИКВСП необхідно було швидко пройти по всьому ланцюжку можливих відмов і насамперед — звернути увагу на положення перемикачів обігріву ППД. Далі: негайно включити аварійну сигналізацію, повідомити на землю про події і за допомогою диспетчерської служби вжити всіх заходів з виконання аварійної посадки на аеродромі вильоту Домодєдово або на аеродромі Льотно-дослідницького інституту в Жуковському, що розташований поруч. Контролюючи при цьому положення літака за авіагоризонтом, вказівниками кута тангажа й особливо — кута атаки, за величиною якого можна з достатньою точністю побічно визначати приладову швидкість у горизонтальному польоті. Нічого з цього зроблено не було", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебувала 71 особа (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту Ан-148.