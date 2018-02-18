Військовий експерт пояснив, чому Росія буде мстити за вбивство найманців "Вагнера" в Сирії

На думку експерта, Москва не залишить без відповіді знищення російських військових у Сирії.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець висловив свою думку про ліквідацію російської ПВК "Вагнер" в Сирії.

На його думку, Москва не залишить без відповіді знищення російських військових.

"... Росія буде відповідати, тому що фактично вона розуміє, що знищення найманців ПВК "Вагнер" було елементом більш серйозної операції, де всі сторони, які діють у цьому регіоні використовують ті чи інші способи, щоб впливати на дії своїх супротивників", — сказав експерт під час чату в "Главреді" .

Читайте такожРосійський найманець "Вагнера", що вижив у Сирії, розповів подробиці їх знищення"Можливо, попередні знаки, які подавали Москві – не діяти так, як вона діє, були проігноровані російською стороною. А знищення найманців "Вагнера" було черговим показовим знаком, щоб Росія діяла інакше. Але в будь-якому випадку в регіонах, де перетинаються інтереси багатьох країн, реальні причини і наслідки різних подій можуть бути абсолютно відмінними від тих, що ми бачимо на екранах телевізорів", — зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін по кличці "Стрілок" повідомляв, що в Сирії російські найманці з ПВК "Вагнер" понесли значні втрати, проте керівництво РФ це приховує.