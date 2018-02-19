Помер Сильвестр Сталлоне: в мережі придумали фейкову новину про смерть актора через рак простати

Про хвороби Сталлоне нібито не повідомляв, сподіваючись впоратися з нею без зайвої уваги преси.

У соцмережах поширили фейкову новину про смерть знаменитого актора Сильвестра Сталлоне.

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У повідомленні говориться, що актор помер від раку простати. Про хвороби Сталлоне нібито не повідомляв, сподіваючись впоратися з нею без зайвої уваги преси.

Пізніше інформацію спростували. Сильвестр виявився не тільки живий і здоровий, але і зайнятий роботою над новим фільмом. Зовсім скоро відбудеться прем'єра сиквела "Крід: Спадщина Роккі".