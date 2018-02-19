Заслужений штурман-випробувач СРСР пояснив, чому в Росії часто падають літаки

За статистикою не менше 80% авіаційних пригод трапляється внаслідок людського фактору, зазначив експерт.

У Росії гірші показники в плані безпеки польотів: за даними Міжнародної асоціації авіаційного транспорту IATA, вірогідність стати жертвою авіакатастрофи в Росії в чотири рази вище, ніж в середньому по світу.

Про це заявив заслужений штурман-випробувач СРСР і експерт з питань авіації Олег Коршунов, відповідаючи на питання читача під час чату в "Главреді".

На його думку, ця проблема комплексна та не має легкого вирішення, оскільки "недбалість, що є характерною рисою російського буття, подолати практично неможливо".

"До того ж, у РФ обслуговування літакового парку досі здійснюється за застарілими нормативами, розробленими ще в СРСР, в той час, як весь цивілізований світ, в тому числі і Україна, перейшов або переходить на європейські стандарти", — підкреслив він.

Разом з тим він зазначив, що в світі існує стійка тенденція до відносного зменшення кількості льотних пригод, а деяке збільшення в абсолютному значенні пояснюється бурхливим зростанням світового літакового парку.

"Статистика стверджує, що не менше 80% авіаційних пригод трапляється внаслідок людського чинника (недавня катастрофа Ан-148 "Саратовских авіаліній" наочний тому приклад). Решта — це незадовільний технічний стан і зовнішні причини, такі, наприклад, як небезпечні метеоявища. Осібно стоять терористичні акти, які, на жаль, стають все більш популярним явищем", — додав Коршунов.