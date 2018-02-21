Помер духовний наставник 12 президентів США

Він помер у своєму будинку в Північній Кароліні. Протягом багатьох років Грем був духовним радником президентів США.

У віці 99 років помер американський релігійний і громадський діяч Біллі Грем.

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Він помер у своєму будинку в Північній Кароліні. Протягом багатьох років Грем був духовним радником президентів США, пише "Медуза".

Грем автор декількох десятків книг, виступав на телебаченні, а в 1992 році в Москві зібрав на проповідь понад 155 тисяч осіб у спортивному комплексі «Олімпійський».

Грем був духовним радником 12 президентів США, починаючи від Гаррі Трумена і закінчуючи Бараком Обамою. У найбільш близьких стосунках він перебував з Дуайтом Ейзенхауером, Ліндоном Джонсоном і Річардом Ніксоном. Крім того, Грем дружив з Мартіном Лютером Кінгом.

Біллі Грем народився 7 листопада 1918 року. Світову популярність він придбав після восьмитижневої серії проповідей в Лос-Анджелесі в 1949 році. З тих пір він виступив з проповідями перед 215 мільйонами людей в 185 країнах.